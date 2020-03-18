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18 марта 2020, среда, 09:59 600
Общество 2020-03-18T09:59:01+02:00
Українські Новини
Максим Степанов закупил для Одесской инфекционной больницы аппарат ИВЛ

Максим Степанов закупил для Одесской инфекционной больницы аппарат ИВЛ

Ирина Дорофейчук
Коронавирус, Максим Степанов, ИВЛ
Максим Степанов
Максим Степанов

Экс-губернатор Одесской области Максим Степанов передал аппарат искусственной вентиляции легких SV Aura Profi инфекционной больнице. Об этом написал у себя на странице в Фейсбук.

"Аппарат уже передал в Одесскую инфекционную больницу. Это были самые сложные поиски в моей жизни", - отметил Максим Степанов.

Отметим, найти это оборудование получилось пока только у него. Сейчас во всем мире это является первой необходимостью для тяжелых пациентов с COVID-19. Больницы становятся в очередь за ИВЛ, а производители не успевают удовлетворять заказ. При этом, без ИВЛ спасти человека с осложнением от коронавируса невозможно.

Максим Степанов добавил, что "со средствами индивидуальной защиты ситуация еще сложнее". И обратился к друзьям и подписчикам за помощью.

"Друзья, не проходим мимо. Просьба ко всем, у кого есть финансовая возможность или выход на производителей или поставщиков, присоединяйтесь", - написал бывший глава Одесской ОГА Степанов.

Отметим, что на весь регион, в наличии имеется всего 136 таких аппаратов. Волонтеры бьют тревогу и называют это катастрофой. Такая же ситуация с одноразовыми костюмами биозащиты - на данный момент их 150 - при суточной потребности в 7600.

Напомним, ранее Максим Степанов заявил, что Кабмин должен принять срочные меры для спасения экономики.

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