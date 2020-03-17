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17 марта 2020, вторник, 18:32 567
Кабмин 2020-03-17T19:15:02+02:00
Українські Новини
За один день Криклий организовал 38 авиарейсов с эвакуированными украинцами, – блогер

За один день Криклий организовал 38 авиарейсов с эвакуированными украинцами, – блогер

Ирина Дорофейчук
Мининфраструктуры, Сергей Наумович, Владислав Криклий, Эвакуация украинцев
Владислав Криклий. Фото из открытых источников
Владислав Криклий. Фото из открытых источников

Блогер Сергей Наумович в социальной сети Facebook заявил, что Министерство инфраструктуры Украины оперативно возвращает украинцев домой из-за границы. В данный момент Мининфраструктуры готовит эвакуацию 50 тыс. украинцев из Египта.

Об этом сообщило интернет-издание "Цензор.нет"

"Друзья, обещал следить за тем, как наших туристов, многие из которых с детьми, государство будет доставлять в Украину. Этой функцией занимается Мининфраструктуры, если вы вдруг не знали, и пока что достаточно эффективно. Если вы застряли в отеле на карантине и от туроператора нет ясности о том, когда вас "освободят", то обращайтесь именно в это министерство. Слежу за тем, как из закрытого на карантин египетского Reef Oasis Beach Resort 5* будут отправлять семьи на родину. Всего в отелях Reef Oasis закрыто 827 туристов", - написал блогер.

По его словам, только за полдня Мининфраструктуры доставило в Украину 38 рейсов с нашими гражданами и кроме этого сам министр Владислав Криклий регулярно информирует украинцев о ходе эвакуации в своем Telegram-канале.

"Что еще удалось выяснить. Только за полдня Мининфраструктуры доставило в Украину 38 рейсов. Эвакуация проходит без скандалов, спокойно, за это надо похвалить, так как кроме Антона Гуры никто не смог найти себе возможности для пиара. Так и должно быть в цивилизованной стране - никакой паники, зато четкая работа государственных служб. Кстати, эвакуация из Уханя смешалась с политикой и получился балаган. Помните? Теперь - тихо", - уточнил Наумович.

Он также отметил, что сейчас Мининфраструктуры готовит эвакуацию 50 тыс. украинцев из Египта.

"Сейчас готовят эвакуацию 50 тыс. украинцев из Египта - негосударственными самолетами. Ориентировочно эвакуация этих людей будет происходить на этой неделе. Для вывоза этих туристов будут выполнены специальные рейсы, на самолете будут присутствовать врачи-эпидемиологи, а также будут иметься экспресс-тесты для проверки пассажиров. Графики перелетов и вся информация регулярно публикуется на всех доступных ресурсах, на сайте министерства, регулярно публикует новости в свое Телеграм-канале министр Криклий и тут. Граница фактически не закрыта. Введены временные ограничения, но всех украинцев обещают впустят домой, а иностранцев - выпустить. Наблюдаем", - резюмировал Наумович.

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