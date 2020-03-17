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17 марта 2020, вторник, 17:40 13
Верховная Рада и партии 2020-03-17T17:41:04+02:00
Українські Новини
Бойко предложил повысить зарплаты врачам на время кризиса

Бойко предложил повысить зарплаты врачам на время кризиса

Ирина Дорофейчук
Зарплата, Надбавка, Коронавирус, Оппозиционная платформа - За жизнь, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zаgittya.com.uа
Юрий Бойко. Фото: zаgittya.com.uа

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко предложил выплачивать надбавку до 200% к заработным платам медицинским работникам и всем, кто задействован в борьбе с коронавирусом.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

Политик подчеркнул, что ОПЗЖ первой подготовила пакет предложений по превентивным мерам против распространения коронавируса, социальной поддержке людей и уменьшению негативных последствий для бизнеса. Часть этих предложения была сегодня, 17 марта, проголосована парламентом.

"Мы предложили повысить зарплаты врачам, ведь они сегодня как солдаты на передовой, и должны чувствовать, что государство о них заботится. Законопроект №3219 предусматривает выплату надбавок до 200% к зарплатам медикам и всем, кто будет задействован в борьбе с коронавирусом. Также устанавливается государственный контроль за ценами на медицинские товары и товары социального значения", – отметил Юрий Бойко.

Другое важное направление – поддержка отечественных предприятий. "В сегодняшних условиях, когда закрываются международные рынки, нужно поддержать предприятия. Поэтому наша фракция предложила объявить налоговые каникулы и не трогать реальный сектор экономики, что также было поддержано. Бизнес должен быть социально ответственным, в то же время нужно, чтобы государство поддерживало бизнес", – сказал сопредседатель фракции ОПЗЖ.

"Для того чтобы найти деньги на помощь пенсионерам и повышение зарплат врачам, можно временно приостановить финансирование масштабных инфраструктурных проектов. Резервы у страны есть, главное, чтобы они были использованы по назначению – на помощь людям в это сложное время. Власть должна саккумулировать средства, необходимые для борьбы с коронавирусом", – резюмировал Юрий Бойко.

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