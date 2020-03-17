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  • Одесский бизнесмен обнародовал имена людей и компаний, которые срывают поставку в регион 85 "скорых" накануне эпидемии
17 марта 2020, вторник, 16:38 800
Политика 2020-03-17T16:39:45+02:00
Українські Новини
Одесский бизнесмен обнародовал имена людей и компаний, которые срывают поставку в регион 85 "скорых" накануне

Одесский бизнесмен обнародовал имена людей и компаний, которые срывают поставку в регион 85 "скорых" накануне эпидемии

Валерия Драгомирова
Скорая помощь
Скорая помощь

Одесский бизнесмен Владимир Шмуклер обнародовал имен людей и названия компаний, из-за действий которых срывается поставка в регион 85 автомобилей скорой помощи".

"Главным выводом из всей этой истории с эпидемией, закрытыми границами и масками по 20 гривен за штуку должны быть фамилии людей, из-за которых наша страна и наши больницы раз за разом остаются с устаревшим или сломанным оборудованием, без препаратов и лекарств и … без автомобилей скорой помощи", - написал он в Facebook

Среди тех, кто не получил взятку или откат и теперь мешает поставке, Шмуклер назвал советника губернатора Богдана Картрушина, который фактически является теневым руководителем медицинской сферы Одесской области.

"Благодаря" ему сегодня полностью провалено обеспечение больниц региона даже индивидуальными средствами защиты медиков. В случае реальной вспышки коронавируса средств защиты хватит даже не на дни – на несколько часов!!! Но Богдану мало, и он хочет откат еще и за "скорые", - возмутился Шмуклер.

Кроме того, в схеме замешан Владислав Терлецкий – и.о. начальника центра экстренной медицины и медицины катастроф. Он два месяца назад подписал необходимые документы, но не загружает загрузит их на Prozorro, как того требует закон.

ООО "Ксенко" и ее основатель Валерий Видасов, которые изначально должны были выиграть тендер, но получить из бюджета на 33 миллиона гривен больше, также создают помехи поставке "скорых".

"Ну а главные товарищи – это бывшие губернатор Максим Степанов и его бессменный "смотрящий" Калинчук, которые расставили своих людей на нужные должности и до сих пор контролируют потоки. С чем до сих пор не может ничего поделать товарищ Куций. Губернатор Степанов, к слову, миллионер, долларовый и, думаю, приобрел для своих семей аппараты искусственной вентиляции легких. Так, на всякий случай. Поэтому и "скорые" ему не нужны, и не волнуют сотни и тысячи жизней простых людей, которые он бы мог спасти", - заключил одесский бизнесмен.

Напомним, ранее компания "ВиДи Юникомерс", которая выиграла тендер на поставку 85 автомобилей скорой помощи в Одесскую область, заявила что может не успеть выполнить свои обязательства, поскольку чиновники не размещают согласованные и подписанные документы, касающиеся контракта, на платформе Prozorro, как это предусмотрено законодательством.

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