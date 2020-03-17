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17 марта 2020, вторник, 15:23 137
СМИ 2020-03-17T15:34:54+02:00
Українські Новини
Не успеваем бояться, – черновицкие журналисты о работе во время карантина

Не успеваем бояться, – черновицкие журналисты о работе во время карантина

Ирина Дорофейчук
Журналисты, Коронавирус, НСЖУ, Национальный союз журналистов Украины, Covid-19
Журналисты (иллюстрация). Фото: obozrevatel.com
Журналисты (иллюстрация). Фото: obozrevatel.com

В Черновцах и области, где был впервые зафиксирован Covid-19 в Украине и где сейчас находится наибольшее количество больных, журналисты работают в режиме 24/7, ведь информация обновляется постоянно. На дистанционную работу перевели только коллег с детьми и только потому, что детей из-за карантина не на кого оставить. Чтобы уберечься, используют маски, чаще моют руки и надеются на лучшее.

Об этом сообщила пресс-служба Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

"Конечно, очень устали, очень много работы. Первую неделю к нам приезжали журналисты центральных телеканалов. Теперь же, насколько мне известно, руководством таких СМИ было принято решение не отправлять корреспондентов в наш регион, поэтому по старой дружбе часто делимся с коллегами информацией", - рассказала корреспондент телеканала "Украина" в Черновцах Генриетта Беух.

По общей ситуации в городе: массовой паники не наблюдается, однако люди все же делают запасы продуктов. Скупают муку, крупы, масло и туалетную бумагу. В аптеках нет защитных масок, поэтому многие люди шьют самостоятельно марлевые повязки.

Журналиста газеты "Версии" из Черновцов Марианна Антонюк отметила, что работа у журналистов проходит в обычном режиме - все ходят на мероприятия, брифинги, освещают информацию и проводят съемки в медицинских учреждениях.

Главный редактор информационного агентства "АСС" Ольга Камская-Половник рассказала, что настроение среди журналистов - рабочее. Хотя и приходится работать фактически в режиме 24/7, ведь информация обновляется круглосуточно. "Есть страх заболеть? Откровенно говоря, не успевается бояться. Нам выдали маски, антисептики. Все знают, что при малейших симптомах - остаются дома. На дистанционную работу пока перешли только те журналисты, у которых маленькие дети - их просто не с кем оставить дома, ведь школы и детсады на карантине. Все остальные - в строю, выезжают на съемки, работают в обычном режиме", - сказала главред.

НСЖУ призвала редакцию каждого СМИ и каждого журналиста и блогера в своей деятельности перейти на режим работы в чрезвычайной ситуации. Позаботиться о безопасности - использование стерилизационных растворов, масок, спреев для обработки рук. По возможности, перейти на дистанционную работу, спланировать пребывания на рабочих местах только тех сотрудников, которые обеспечивают поддержку медийного технологического процесса.

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