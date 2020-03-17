подписаться на рассылку
26.9 27.9
29.1 30.9
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Lifestyle
  • Сегодня День святого Патрика: история праздника и поздравления в картинках
17 марта 2020, вторник, 15:16 28
Lifestyle 2020-03-17T16:05:03+02:00
Українські Новини
Сегодня День святого Патрика: история праздника и поздравления в картинках

Сегодня День святого Патрика: история праздника и поздравления в картинках

Елизавета Кесельман
День Святого Патрика, Патрик, Чествование Святых
День Святого Патрика. Фото: http://mayak.org.ua/
День Святого Патрика. Фото: http://mayak.org.ua/

Сегодня, 17 марта, большинство стран мира отмечают День святого Патрика – день международного почтения одного из самых известных святых, празднуемый особыми традициями и громкими парадами. В Украине же Православная церковь почитает святого Патрикия (Патрика) 30 марта, но праздник имеет меньшую популярность, чем в западных странах. Українські Новини собрали интересные факты и красивые поздравения в картинках.

Интересным является факт, что покровитель Ирландии сам не являлся ирландцем. Сами иралндцы иногда сильно этому удивляются. Патрик был уроженцем Британии в V веке, в одном из набегов ирландцев попал в рабство и был привезен в Ирландию.

Через 6 лет юноше удалось сбежать из рабства и укрылся в христианском монастыре, где изучал богословие и Писание в течение 12 лет. Собственно, именно Патрик распространил влияние христианства в Ирландию, за что его и чтят.

Одной из известнейших историй о нем является объяснение Святой Троицы народу на примере трехлистного клевера. Даже в нынешние дни трилистник считается символом Дня святого Патрика – чаще всего в праздник предпочитают надевать зеленую одежду, использовать принты или нашивки с трилистником, а также надевать такого же рода аксессуары.

Поздравления ко Дню ПатрикаПоздравления ко Дню Святого Патрика

С Днем Святого ПатрикаС Днем Святого Патрика

Поздравления ко Дню ПатрикаПоздравления ко Дню Патрика

День Святого Патрика 2020День Святого Патрика 2020

Картинки ко Дню Святого ПатрикаКартинки ко Дню Святого Патрика

Празднование Дня ПатрикаПразднование Дня Патрика

Икона Святого ПатрикияИкона Святого Патрикия

Поздравительные открытки ко Дню Святого ПатрикаПоздравительные открытки ко Дню Святого Патрика

Ранее мы сообщали, что совсем скоро украинцы перейдут на летнее время.

Больше новостей о: День Святого Патрика Патрик Чествование Святых

Киевское метро закроют сегодня в 23:00
Зеленский назначил генпрокурором Венедиктову
Новости
В Google рассказали, как продуктивно работать из дома во время карантина 16:00
В АТБ отмечают повышение спроса на некоторые продукты 15:55
Евро-2020 официально перенесли на новую дату из-за коронавируса 15:54
Тесты на коронавирус будут делать только в случае наличия симптомов, - Кличко 15:40
Население купило $300 млн за первую неделю кризиса 15:32
больше новостей
Самолет с эвакуированными из Италии украинцами ожидают в Борисполе к 23.00 20:33
Решение закрыть метро принято, – Гончаренко 22:41
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирусом заразились уже 168 тыс. человек, за сутки 670 погибших. Данные на 16 марта 08:40 Карта
Препараты и медицинские изделия для борьбы с коронавирусом хотят освободить от пошлины на ввоз 21:27
Киев с завтрашнего дня ограничивает въезд и выезд 12:44
больше новостей
Ярославский договорился с Джеком Ма, и в Украину едут тест-системы на короновирус 08:46
Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе 16:44
За нарушение карантина грозит штраф 170 тыс. гривен и 8 лет тюрьмы: Рада приняла закон 08:53
Рада запретила штрафовать украинцев за просрочку уплаты коммуналки на время карантина 09:45
Зеленский. Скриншот видеообращения
Зеленский обратился к украинцам о временных мерах из-за карантина: полное обращение 17:43
больше новостей
Украинские аэропорты сегодня приняли 22 международных рейса с украинцами, планируется - еще 25
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok