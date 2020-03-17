Сегодня День святого Патрика: история праздника и поздравления в картинках

Сегодня, 17 марта, большинство стран мира отмечают День святого Патрика – день международного почтения одного из самых известных святых, празднуемый особыми традициями и громкими парадами. В Украине же Православная церковь почитает святого Патрикия (Патрика) 30 марта, но праздник имеет меньшую популярность, чем в западных странах. Українські Новини собрали интересные факты и красивые поздравения в картинках.

Интересным является факт, что покровитель Ирландии сам не являлся ирландцем. Сами иралндцы иногда сильно этому удивляются. Патрик был уроженцем Британии в V веке, в одном из набегов ирландцев попал в рабство и был привезен в Ирландию.

Через 6 лет юноше удалось сбежать из рабства и укрылся в христианском монастыре, где изучал богословие и Писание в течение 12 лет. Собственно, именно Патрик распространил влияние христианства в Ирландию, за что его и чтят.

Одной из известнейших историй о нем является объяснение Святой Троицы народу на примере трехлистного клевера. Даже в нынешние дни трилистник считается символом Дня святого Патрика – чаще всего в праздник предпочитают надевать зеленую одежду, использовать принты или нашивки с трилистником, а также надевать такого же рода аксессуары.

Поздравления ко Дню Святого Патрика

С Днем Святого Патрика

Поздравления ко Дню Патрика

День Святого Патрика 2020

Картинки ко Дню Святого Патрика

Празднование Дня Патрика

Икона Святого Патрикия

Поздравительные открытки ко Дню Святого Патрика

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