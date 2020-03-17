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17 марта 2020, вторник, 14:22 6
Жизнь 2020-03-17T14:22:50+02:00
Українські Новини
Мюзикл "Кошки" получил шесть антипремий "Золотая малина" за худший сценарий и режиссуру

Мюзикл "Кошки" получил шесть антипремий "Золотая малина" за худший сценарий и режиссуру

Елизавета Кесельман
Золотая малина, худший фильм, Антипремя

Из-за пандемии коронавируса церемония вручения антипремии "Золотых малин" была отменена. Однако несмотря на это, в Лос-Анджелесе объявили имена обладателей антипремии— награды за худшие достижения в кинематографе, худшей лентой из которых стала экранизация мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера "Кошки", передает Yahoo.news

Мюзикл "Кошки", в котором сыграли такие звезды, как Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Джуди Денч и Иэн Маккеллен, в общей сложности получили шесть антипремий, в том числе за худший сценарий и худшую режиссуру.

 

Премия "Золотая малина" вручается с 1980 года. На протяжении многих лет имена обладателей премии объявляли накануне вручения "Оскаров".

Последние годы перед "Оскаром" организаторы "Золотой малины" объявляют список номинантов. Номинантов и обладателей антипремии определяют на основании голосования 1100 членов "Золотой малины".

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году на антипремию "Золотая малина" претендовали Джонни Депп, Джулия Робертс, Меган Фокс, Де Ниро и Бен Аффлек.

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