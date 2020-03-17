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  • Обвинения Юрием Луценко с трибуны ООН Януковича в хищении $40 млрд были метафорой и оценочным суждением, – представители экс-генпрокурора в суде
17 марта 2020, вторник, 14:13 1462
Судебная власть 2020-03-17T14:55:56+02:00
Українські Новини
Обвинения Юрием Луценко с трибуны ООН Януковича в хищении $40 млрд были метафорой и оценочным суждением, – пре

Обвинения Юрием Луценко с трибуны ООН Януковича в хищении $40 млрд были метафорой и оценочным суждением, – представители экс-генпрокурора в суде

Ирина Дорофейчук
Виктор Янукович, ООН, Генпрокуратура Украины, Aver Lex, Юрий Луценко
Юрий Луценко. Фото: Українське Фото
Юрий Луценко. Фото: Українське Фото

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко через представителей фактически отказался от своих слов и заявил, что предоставленная им в мае 2018 года Организации Объединенных Наций (ООН) информация о якобы похищенных 40 млрд долларов США и возвращенных в Украину 1,5 млрд долларов США не касалась Виктора Януковича лично, а носила общий характер.

Как сообщила управляющий партнер Aver Lex, адвокат Ольга Просянюк, представляющая интересы Виктора Януковича, это произошло 13 марта 2020 года во время очередного судебного заседания в рамках рассмотрения Печерским районным судом г. Киева дела о защите чести, достоинства и деловой репутации вследствие распространения экс-генпрокурором недостоверной информации.

"Представители Юрия Луценко в суде сообщили, что его заявление с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в г. Нью-Йорк 23.05.2018 не касалась лично четвертого Президента Украины Виктора Януковича. Бывший генпрокурор через своих представителей фактически отказался от своих слов, и заявил, что предоставленная ООН информация о якобы похищенных 40 млрд долларов США и возвращенных в Украину 1,5 млрд долларов США носила общий характер, не касалась Виктора Януковича лично, а членов какой-то преступной организации, не связанной с ним. Согласно позиции Юрия Луценко, заявление носило метафорический характер и было лишь оценочным суждением. Иными словами, генеральный прокурор фактически солгал на весь мир с трибуны ООН, ввел в заблуждение не только украинское общество, но и ООН", - сказала Просянюк.

Она напомнила, что Виктор Янукович никогда не был участником уголовного судопроизводства относительно якобы присвоения 40 млрд долларов США и возвращения в бюджет 1,5 млрд долларов США, ему не объявлялось подозрение, он не привлекался в качестве свидетеля. А рассмотрение дела о защите чести и достоинства Виктора Януковича затягивалось всеми возможными способами. "Судебное разбирательство о признании этих сведений недостоверными и об их опровержении тянется уже почти 2 года. За это время Юрий Луценко ни разу не являлся в суд, чтобы лично подтвердить правдивость своего выступления в ООН", - подчеркнула адвокат.

В Aver Lex уточнили, что в случае необходимости подтверждения вышесказанного готовы предоставить обществу фрагменты аудиозаписей данного судебного заседания, в которых содержатся эти факты.

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