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17 марта 2020, вторник, 14:15 622
Судебная власть 2020-03-17T14:15:01+02:00
Українські Новини
Судебное дело о незаконном обогащении Кулика власть разваливает в интересах Коломойского, - политолог

Судебное дело о незаконном обогащении Кулика власть разваливает в интересах Коломойского, - политолог

Ирина Дорофейчук
Валерия Гонтарева, Суд, Прокуратура, Владимир Цыбулько, Кулик Константин, Игорь Коломойский, Зеленский Владимир
Суд. Фото: 5 канал
Суд. Фото: 5 канал

Дело о незаконном обогащении экс-прокурора Константина Кулика может развалено в суде при поддержке властей. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил политический эксперт Владимир Цыбулько. Политолог называет Константина Кулика "прокурорским порученцем олигарха Коломойского" и даже прогнозирует распад этого дела в суде.

"Все чаще мы начинаем замечать, что Владимир Зеленский начал действовать как Пиночет. Друзьям все - врагам закон. Элементы выборочного правосудия были уже по отношению к бывшему президенту Петру Порошенко, абсолютно дикарская ситуация вокруг Валерии Гонтаревой. На этом фоне происходит и публичное выгораживания бывшего военного прокурора Кулика", - говорит эксперт.

По его словам, Кулик - член так называемого "клуба спонсоров" нынешней власти, поэтому в ближайшее время дело "рассыплется", а через полгода экс-прокурор сможет добавить к своему состоянию еще несколько миллионов компенсации.

"Однако, рассмотрение дела о его незаконном обогащении - создает искаженную картину западным партнерам, которые еще полгода назад верили, что институты власти, особенно антикоррупционные - могут быть отделены от групп влияния и работать на пользу государства", - добавляет эксперт.

Напомним, 19 марта в Апелляционном суде Киева будет продолжено рассмотрение вопроса об обратной передаче дела скандального прокурора Константина Кулика о незаконном обогащении из Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в Голосеевский суд. Грядущее заседание суда будет повторным: предыдущее должно было состояться 5 марта, однако оно продлилось не больше минуты. На заседание не явились прокуроры САП, в связи с чем судьи вынуждены были перенести слушание.

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