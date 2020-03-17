Судебное дело о незаконном обогащении Кулика власть разваливает в интересах Коломойского, - политолог

Дело о незаконном обогащении экс-прокурора Константина Кулика может развалено в суде при поддержке властей. Об этом в комментарии РБК-Украина заявил политический эксперт Владимир Цыбулько. Политолог называет Константина Кулика "прокурорским порученцем олигарха Коломойского" и даже прогнозирует распад этого дела в суде.

"Все чаще мы начинаем замечать, что Владимир Зеленский начал действовать как Пиночет. Друзьям все - врагам закон. Элементы выборочного правосудия были уже по отношению к бывшему президенту Петру Порошенко, абсолютно дикарская ситуация вокруг Валерии Гонтаревой. На этом фоне происходит и публичное выгораживания бывшего военного прокурора Кулика", - говорит эксперт.

По его словам, Кулик - член так называемого "клуба спонсоров" нынешней власти, поэтому в ближайшее время дело "рассыплется", а через полгода экс-прокурор сможет добавить к своему состоянию еще несколько миллионов компенсации.

"Однако, рассмотрение дела о его незаконном обогащении - создает искаженную картину западным партнерам, которые еще полгода назад верили, что институты власти, особенно антикоррупционные - могут быть отделены от групп влияния и работать на пользу государства", - добавляет эксперт.

Напомним, 19 марта в Апелляционном суде Киева будет продолжено рассмотрение вопроса об обратной передаче дела скандального прокурора Константина Кулика о незаконном обогащении из Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в Голосеевский суд. Грядущее заседание суда будет повторным: предыдущее должно было состояться 5 марта, однако оно продлилось не больше минуты. На заседание не явились прокуроры САП, в связи с чем судьи вынуждены были перенести слушание.