16 марта стал самым худшим днем в истории Фондового рынка за 33 года

После того, как 9 марта впервые с 2008 года торги в США приостановили свою работу на 15 минут, согласно результатам торгов на 16 марта, фондовые рынки рекордно обвалились и потерпели самый худший день за последние 33 года. Об этом передает CNBC.

Отмечается, что падение ключевых индексов составило более 12%.

В частности, индекс Dow Jones упал на 12,9% — это третий худший результат за всю историю. Также подешевели акции крупнейших компаний США — индекс S&P 500 упал на 12%. Индекс технологических компаний Nasdaq упал на 12,3%.

Из-за этого на бирже применили механизм приостановки торгов акциями на 15 минут. Подобный механизм последний раз применяли в четверг, 12 марта, а перед этим — в понедельник, 9 марта.

Кроме падения цен на акции в мире рекордно подешевела нефть. Так, нефть марки Brent подешевела на 8% — до менее чем $29 за баррель.

Как сообщали Українські Новини, на фоне стремительного распространения коронавируса в мире, меняются цены на нефть, а основные фондовые индексы США на открытии торгов обвалились на фоне срыва сделки о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространении коронавируса.