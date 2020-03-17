Василий Хрущ: Негатив вокруг земельной реформы - из-за недоверия к правовой системе государства

Как уберечь крестьян-землевладельцев от манипуляций мошенников и крупного бизнеса рассказывает адвокат и экс-прокурор Василий Хрущ.

Земельная реформа стала своеобразной "вакциной" от "турборежима" в новой Верховной Раде. Рассмотрение буквально парализовало работу парламента, а вместе с тем - и все законотворческие процессы в нашей стране. В последний месяц Верховная Рада практически исчезла из информационного пространства. Чтобы побудить ее принимать хоть какие-то решения, Президенту приходится даже созывать внеочередное заседание. Темпы работы Рады демонстрируют: к рассмотрению самого закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" подойдут не раньше мая. Но, несмотря на задержки, остановить земельную реформу вряд ли удастся, ведь необходимость изменений в этой сфере назрела давно. Мораторий фактически нарушает право владельцев на землю. И это признал даже Европейский суд.

Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель действует в нашей стране уже около двух десятилетий. Сейчас часть политиков утверждают, что он, мол, защищает право собственности украинских крестьян. Но на самом деле это далеко не так. Ведь кроме запрета продавать землю, ее нельзя использовать в качестве залога для кредита, менять целевое назначение.

"Это существенно ограничивает возможности землевладельца. А мелким фермерам, которые хотят развивать собственное хозяйство, создает искусственные преграды для расширения бизнеса. Сейчас земельный пай можно только сдавать в аренду (минимум на семь лет), обменивать на другой земельный участок, или оставлять в наследство. Рынок аренды - не конкурентен. Люди, которые по своему возрасту или состоянию здоровья не могут обрабатывать землю, вынуждены отдавать арендаторам за ту сумму, которую им предлагают. В среднем это всего 37 долларов за гектар. Та же ситуация и у жителей городов, которые унаследовали земельные участки в селах. Имущество якобы есть, но в то же время оно приносит больше хлопот, чем заработка", - говорит Василий Хрущ.

По мнению адвоката, единственное, в чем мораторий помогает крестьянам, что они действительно практически не могут потерять право собственности на землю без собственного ведома. Если, например, документы на продажу квартиры сейчас можно подделать, а потом через суд и взятки лишить человека имущества, то отобрать землю таким образом практически невозможно.

Государству, в свою очередь, мораторий позволяет формально "привязать" крестьян к месту жительства. С позиции многих чиновников, потому, что крестьяне не могут продать землю, на полученные средства они не могут купить имущество в городе, а потому переехать. Это якобы не позволяет большинству сел исчезнуть. И этот аргумент весьма сомнительный, ведь крестьяне все равно уезжают. Если не в города, то за границу. А села, где нет возможностей для заработка, и сейчас вымирают.

Поэтому, мораторий несет для государства все же больше негатива. Несмотря на запрет, земельные паи все равно продают и покупают, но через черные схемы.

"Например, у человека создают фиктивный долг, который он не отдает в определенный срок. А потом, забирают пай через суд, якобы в качестве компенсации. Или же другой вариант, старики передают участок по договору пожизненного содержания. Если бы при открытом рынке государство получало процент от продаж, то от таких сделок не получает ничего", - рассказывает экс-прокурор Василий Хрущ.

Он уверен: наибольшую пользу мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения приносит крупным аграрным магнатам. Сейчас они могут себе позволить брать земли в аренду за бесценок, покупать их в обход закона по цене существенно ниже рыночной. На практике, земля эксплуатируется, крестьяне не могут развивать свой бизнес, а село – в упадке.

Если к введению свободного рынка земли подойти максимально продуманно, то он действительно решит все вышеупомянутые проблемы землевладельцев и государства. Крестьяне получат выбор: продать пай и вложить куда-то полученные средства, или купить еще паи и развивать фермерское хозяйство. Цена земли, как отметил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий, может достигать до 2200 долларов за гектар. Государство же получит не малую прибыль от продаж.

Зато свободный рынок осложнит жизнь крупным аграриям. Крестьяне больше не будут заинтересованы в аренде за копейки. Землю придется либо арендовать по рыночной стоимости, или покупать, а важную роль в формировании цены станут играть сами владельцы.

Ко второму чтению в закон об обороте сельскохозяйственных земель внесли решения многих проблем, вызвавших дискуссии вокруг открытия рынка. В частности, закон запрещает покупать паи иностранцам и юридическим лицам, владельцем которых выступает иностранный капитал. Это происходит в разрез с основными "страшилками" популистов о земле, по которым как только рынок откроется, нас всех "скупят за бесценок, как рабов". Также положительным моментом является то, что устанавливается минимальная цена на землю (по подсчетам правительства - 25-30 тысяч гривен за гектар). Продать землю нельзя будет дешевле ее рыночной стоимости. Мошенникам и нечестным бизнесменам не удастся выкупить участки у пенсионеров за бесценок.

В то же время законопроект не учитывает ряд юридических моментов, которые как раз затрудняют продажу земли по рыночным ценам и вообще открывают возможности для мошенничества.

По данным экс-прокурора Василия Хруща, примерно 70% сельскохозяйственных земель сейчас находятся в аренде. По закону "Об аренде земли", арендаторы имеют право на первоочередной выкуп этих паев. Если учесть, что в основном договоры аренды заключались длительно, на 50 лет, то продать землю на свободном рынке крестьяне смогут не скоро. Единственный вариант для них - продать землю том же арендатору за ту сумму, которую он предложит (вероятно, минимальную). В то же время, докупить паи не смогут мелкие землевладельцы. Ведь из-за того, что количество доступных к продаже участков может оказаться существенно меньше числа желающих их купить, цены на землю "взлетят" и будут по карману только владельцам-олигархам. Эту проблему можно было бы решить, предоставив первоочередное право выкупа земли государству. Для этого необходимо создать Земельный банк. Но пока закон этого не предусматривает.

Второй важный момент. Закон должен ограничить создание земельных монополий. В частности, можно приобрести не более 10 тыс гектар в одни руки. В то же время, он не создает необходимых преград для массовой скупки земли через подставных лиц. И к тому же, во втором чтении из законопроекта исчезла норма об ограничении продажи земель в одни руки на местном уровне. Предварительно предлагали, чтобы один собственник не мог приобрести более 35% территории общины. Несмотря на то, что 25% ОТО имеют площадь меньше 10 тыс гектаров, может случиться так, что вся земля в пределах общины будет в руках одного бизнесмена.

"Мы создадим целый класс местных "князьков", которые, обладая землей, заставят все ОТО, органы исполнительной власти, правоохранителей работать исключительно на свои нужды", - уверен Василий Хрущ.

Вместе с тем свободный рынок земли в современных общественно-политических условиях открывает путь к многочисленным манипуляциям. Может возникнуть отдельная категория "черных регистраторов", которые помогут отчуждать и продавать земли без ведома владельца. Земля многих крестьян сейчас должным образом не оформлена, а участки не сформированы, что опять же дает простор для мошенничества. Пока судебная реформа не доведена до конца, а порядок работы регистраторов не отрегулирован, права собственников земли фактически остаются не защищены. Негатив вокруг земельной реформы, во многом, из-за недоверия к правовой системе государства. Поэтому, по моему мнению, следует обеспечить крестьянам-землевладельцам доступ к надлежащей юридической помощи, возможно, даже предположить консультации нотариуса за государственный счет. Владельцам земли необходимо разъяснить их права, обезопасить от мошенничества и помочь отстоять адекватную цену своих паев.

"Сейчас же крестьяне оказываются лицом к лицу с препятствиями нового рынка, окруженные старыми популистскими "страшилками". И ценой этого может быть монополизация земель", - резюмирует адвокат Василий Хрущ.