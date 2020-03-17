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17 марта 2020, вторник, 11:11 2263 Видео
Общество 2020-03-17T11:22:03+02:00
Українські Новини
Друзья умершего фермера охраняют его могилу, чтобы рейдеры не уничтожили тело

Друзья умершего фермера охраняют его могилу, чтобы рейдеры не уничтожили тело

Павел Твердохлиб
Суд, Рейдерство, Земля, Фермер, Зинаида Кондратенко
Земля, поле. Фото: dreamstime.com
Земля, поле. Фото: dreamstime.com

Жительница Киевской области Зинаида Кондратенко оказалась в ситуации, когда земельный участок, который она получила в наследство от сына, был переоформлен после его смерти. Теперь она вынуждена охранять могилу своего умершего сына - чтобы злоумышленники не уничтожили тело мужчины с целью завладения землей, говорится в сюжете программы "Надзвичайні новини", информирует портал glavcom.ua.

Кондратенко после внезапной смерти своего 39-летнего сына унаследовала от него фермерское хозяйство вместе с дорогой землей под Киевом. Однако, когда женщина пришла в себя после трагедии и решила переоформить бумаги, выяснилась ужасная вещь.

"Оказывается, мой сын через год после своей смерти "продал" землю. В паспорт, который предоставили при продаже, вклеено фото совсем другого человека, которого я никогда в жизни не видела", - делится горем женщина.

Покупатели земли - вновь созданная столичная компания с названием, очень похожим на фермерское хозяйство умершего Евгения Кондратенко. После проигрышей в судах рейдеры продолжают настаивать: землю купили у живого человека, который инсценировал свою смерть и сейчас скрывается.

"Мне кажется, это какой-то сценарий сумасшедшего режиссера. Шокирует кощунство этих людей, доказывающих следователям, что человек, который уже три года как мертв, на самом деле жив, и продал землю", - рассказал Владимир, брат основателя фермерского хозяйства.

"Договор купли-продажи, который удостоверял переход права собственности, признан недействительным. На тот момент в реестре актов гражданского состояния уже содержалась информация о том, что Кондратенко Евгений уже умер", - отметила Семена Грапенюк, адвокат семьи фермера.

Родные умершего подозревают, что рейдеры пойдут на все ради дорогой земли на берегу Днепра. Родные и друзья фермера опасаются, что злонамеренными собираются выкопать гроб с телом Евгения и уничтожить остатки, чтобы доказать свою абсурдную версию. Мать и друзья умершего сейчас дежурят у могилы - охраняют от воров.

 

 

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