Друзья умершего фермера охраняют его могилу, чтобы рейдеры не уничтожили тело

Жительница Киевской области Зинаида Кондратенко оказалась в ситуации, когда земельный участок, который она получила в наследство от сына, был переоформлен после его смерти. Теперь она вынуждена охранять могилу своего умершего сына - чтобы злоумышленники не уничтожили тело мужчины с целью завладения землей, говорится в сюжете программы "Надзвичайні новини", информирует портал glavcom.ua.

Кондратенко после внезапной смерти своего 39-летнего сына унаследовала от него фермерское хозяйство вместе с дорогой землей под Киевом. Однако, когда женщина пришла в себя после трагедии и решила переоформить бумаги, выяснилась ужасная вещь.

"Оказывается, мой сын через год после своей смерти "продал" землю. В паспорт, который предоставили при продаже, вклеено фото совсем другого человека, которого я никогда в жизни не видела", - делится горем женщина.

Покупатели земли - вновь созданная столичная компания с названием, очень похожим на фермерское хозяйство умершего Евгения Кондратенко. После проигрышей в судах рейдеры продолжают настаивать: землю купили у живого человека, который инсценировал свою смерть и сейчас скрывается.

"Мне кажется, это какой-то сценарий сумасшедшего режиссера. Шокирует кощунство этих людей, доказывающих следователям, что человек, который уже три года как мертв, на самом деле жив, и продал землю", - рассказал Владимир, брат основателя фермерского хозяйства.

"Договор купли-продажи, который удостоверял переход права собственности, признан недействительным. На тот момент в реестре актов гражданского состояния уже содержалась информация о том, что Кондратенко Евгений уже умер", - отметила Семена Грапенюк, адвокат семьи фермера.

Родные умершего подозревают, что рейдеры пойдут на все ради дорогой земли на берегу Днепра. Родные и друзья фермера опасаются, что злонамеренными собираются выкопать гроб с телом Евгения и уничтожить остатки, чтобы доказать свою абсурдную версию. Мать и друзья умершего сейчас дежурят у могилы - охраняют от воров.