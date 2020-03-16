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16 марта 2020, понедельник, 19:40 565
Выборы 2020-03-16T19:41:05+02:00
Українські Новини
Светличная победила с результатом 77,54%, – 100% протоколов обработано

Светличная победила с результатом 77,54%, – 100% протоколов обработано

Татьяна Зотова
Юлия Светличная, ЦИК Украины, Избирательный округ №179
Юлия Светличная. Фото: kharkivoda.gov.ua
Юлия Светличная. Фото: kharkivoda.gov.ua

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины, Юлия Светличная (самовыдвижение) победила на промежуточных выборах в избирательном округе №179 в Харьковской области с результатом 77,54%.

Об этом свидетельствуют данные ИАС "Выборы народных депутатов Украины" на официальном веб-сайте ЦИКа.

По результатам обработки 100% протоколов победу в округе №179 одержала Юлия Светличная с результатом 77,54%.

Второе место заняла Виктория Пташник (партия "Европейская солидарность") – 7,91%. Третье – Татьяна Егорова-Луценко (самовыдвижение) – 3,03%.

Официальные результаты выборов ЦИК должна установить до 30 марта.

Напомним, в Харьковской области 15 марта состоялись промежуточные выборы народного депутата Украины в избирательном округе №179. В округ входят город Лозовая, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской и Сахновщинский районы Харьковской области.

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