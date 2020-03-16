Нардеп Холодов подал пример, купив для Черновцов аппарат вентиляции легких

Депутат Верховной Рады Украины Андрей Холодов (фракция "Слуга народа") за собственные деньги приобрел и отправил аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Черновцы. Уже завтра, 17 марта, аппарат ИВЛ будет готов к работе.

Об этом народный депутат написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Это мой благотворительный взнос в фонды областной больницы. В Черновцах уже объявлено чрезвычайное положение и прекращено транспортное сообщение. В самых тяжелых случаях пациенты требуют искусственной вентиляции легких. А аппаратов в нужном количестве нет, раньше не было необходимости, а сейчас их очень сложно купить из-за в спроса в ЕС и других странах", - прокомментировал ситуацию политик.

Нардеп считает, что Украина находится на пороге пандемии, а дальше количество случаев заболеваний увеличится.

Холодов призвал всех предпринимателей, у которых есть возможность помочь местным больницам - финансово и обеспечением - сделать это прямо сейчас.

"Я надеюсь, что система здравоохранения сработает слаженно, и у каждого из нас есть возможность принять участие в этом сегодня", - подчеркнул парламентарий.