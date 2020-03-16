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16 марта 2020, понедельник, 17:37 786
Верховная Рада и партии 2020-03-16T18:38:16+02:00
Українські Новини
Нардеп Холодов подал пример, купив для Черновцов аппарат вентиляции легких

Нардеп Холодов подал пример, купив для Черновцов аппарат вентиляции легких

Татьяна Зотова
Слуга народа, Андрей Холодов, Аппарат ИВЛ
Аппарат ИВЛ. Фото: Facebook/Андрей Холодов
Аппарат ИВЛ. Фото: Facebook/Андрей Холодов

Депутат Верховной Рады Украины Андрей Холодов (фракция "Слуга народа") за собственные деньги приобрел и отправил аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Черновцы. Уже завтра, 17 марта, аппарат ИВЛ будет готов к работе.

Об этом народный депутат написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Это мой благотворительный взнос в фонды областной больницы. В Черновцах уже объявлено чрезвычайное положение и прекращено транспортное сообщение. В самых тяжелых случаях пациенты требуют искусственной вентиляции легких. А аппаратов в нужном количестве нет, раньше не было необходимости, а сейчас их очень сложно купить из-за в спроса в ЕС и других странах", - прокомментировал ситуацию политик.

Нардеп считает, что Украина находится на пороге пандемии, а дальше количество случаев заболеваний увеличится.

Холодов призвал всех предпринимателей, у которых есть возможность помочь местным больницам - финансово и обеспечением - сделать это прямо сейчас.

"Я надеюсь, что система здравоохранения сработает слаженно, и у каждого из нас есть возможность принять участие в этом сегодня", - подчеркнул парламентарий.

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