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16 марта 2020, понедельник, 15:46 619
Происшествия 2020-03-16T16:30:02+02:00
Українські Новини
В районе Трускавца возникла новая 100-метровая карстовая пропасть

В районе Трускавца возникла новая 100-метровая карстовая пропасть

Таня Войтюк
Львовская область, Трускавец, Оползень, Карстовый обвал

Вблизи городов Стебник и Трускавец (Львоская область) образовалась Карстовая яма диаметром около 150 м и глубиной 100 м и все еще продолжаются оползни.

Эту информацию официально подтвердил Дрогобычский городской совет.

"Утром у Стебник и Трускавца образовалось новая пропасть, неподалеку старой. Оползень продолжается. Новое пропасть состоянию на 13 часов по визуальным признакам составляет 150 на 50 метров. Периметр обвала стремительный. Глубина пропасти около 100 метров", - говорится в сообщении мэрии Дрогобыча.

Отмечается, что карстовый провал №28 произошел в пределах горного отвода рудника №2 Стебницкого горно-химического предприятия "Полиминерал".

Новый провал образовался на расстоянии около 150 м от края большой ямы, которая образовалась в сентябре 2017 года.

Заместитель председателя Львовской ОГА Юрий Холод заявил, что дорогу между Трускавцом и Дрогобычем перекроют, а объезд участка будет осуществляться через Стебник.

Борта ямы очень крутые – в 60-65 градусов и как следствие, склоны до сих пор продолжают обваливаться.

Жителей призывают не приезжать на провал в связи с опасностью. 

Обвал на ЛьвовщинеОбвал на Львовщине. Фото: LODA.GOV.UA

Автомобильную дорогу между Дрогобычем и Трускавцом в районе Силца пока не перекрывают. Движение транспорта ограничат только для крупногабаритного транспорта.

Как сообщали Українські Новини, предыдущий карстовый обвал возле Трускавца произошел в 2018 году.

Тем временем в условиях общенационального карантина Львов с понедельника закрывает все магазины, кроме продуктовых, аптек и заправок из-за коронавируса.

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