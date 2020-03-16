Бойко потребовал до конца действия карантина ввести налоговые каникулы бизнеса и мораторий на проверки

"Для смягчения последствий кризиса в национальной экономике нужны конкретные действия и комплекс защитных мер по всем направлениям и отраслям. Мы выступаем за проведение внеочередной сессии парламента для внесения соответствующих изменений в Госбюджет на 2020 год, чтобы обеспечить финансирование первоочередных мероприятий, направленных на экономическую и социальную защиту страны и людей, вызванных коронавирусом", - сказал Сопредседатель фракции Оппозиционной платформы – За життя Юрий Бойко в комментарии журналистам, информирует портал политической силы.

Он подчеркнул, что ситуация требует скоординированных действий законодательной и исполнительной власти и реализации комплекса мер, предлагаемых оппозиционерами.

"Среди которых, в частности:

- обеспечить государственное регулирование цен на социально значимые товары, прежде всего, продовольствие, медпрепараты для недопущения необоснованного роста цен и злоупотребления монопольным положением, в том числе используя ресурсы Госрезерва;

- обеспечить обязательную выплату отпускных работникам бюджетных организаций, в т.ч. педагогам, медсотрудникам и другим категориям в случае их отправки в отпуск по причине карантина; рекомендовать частным компаниям придерживаться такого же принципа в отношении наемных работников;

- снабдить базовые медицинские учреждения на местах средствами диагностики заражения коронавирусом и медицинскими препаратами для лечения;

- установить дополнительные оплаты задействованному медицинскому персоналу, обеспечить их полноценную защиту;

- восстановить на местах систему санитарно-эпидемиологической службы.

Для смягчения последствий кризиса в национальной экономике:

- предотвратить обвальное обесценивание гривни, ограничить отток капитала из Украины;

- ввести мораторий на проверки бизнеса контролирующими органами до конца действия карантина и ввести налоговые каникулы для мелкого и среднего бизнеса;

- увеличить госзаказ на закупки продукции внутреннего производства;

- поддержать бизнес, уже пострадавший от кризиса;

- увеличить межбюджетные трансферты регионам на борьбу с эпидемией и кризисом;

- предусмотреть налоговые льготы для бизнеса по уплате ЕСВ в случае сохранения заработной платы для работников, отправленных на вынужденный карантин.

- признать карантин форс-мажорными обстоятельствами, чтобы защитить людей и бизнес, которые из-за его введения не в состоянии буду платить по кредитным или другим договорным обязательства", - отметил Юрий Бойко.