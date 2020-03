Бывший депутат Рады, который застрял в Египте рассказал, как организовал там бунт

Среди 15 тыс украинцев, застрявших на курортах Египта из-за прекращения воздушного сообщения в связи с карантином, оказался народный депутат Украины прошлого созыва Виталий Куприй. Репортерам From-UA удалось связаться с политиком и узнать по подробности.

Как сообщил Виталий Куприй, он с семьей покупал путевки еще в январе. Но у него есть большой вопрос к тем, кто отправлял людей уже после того, как Зеленский выступил по телевидению, что проведены мероприятия СНБО по борьбе с коронавируса. "Вот это нас уже испугало".

"Нас тысяч пятнадцать человек, которые летели через оператора Join UP и его дочернюю компанию Sky Up. Вот мы прилетели, и Президент Украины 13-го вечером выходит с заявлением, что все чартерные рейсы, а мы чартером пролетели, вернутся по расписанию. Вы можете посмотрит это обещание, - рассказывает экс-нардеп. - В эту же ночь Join UP и Sky Up останавливают вывоз людей из Египта. Нам не объясняют, почему это сделано. Это никакого отношения не имеет к ограничительным мерам, так как билеты проплачены, самолеты есть. Что сделано? Их просто сняли с наших рейсов и начали возить другие. Вот кого другого, я готовлю сейчас адвокатский запрос, расследование, кого они возят. Или туристов из дальних стран, где они могут втрое билеты переплатить, заработать, даже оплатив нам проживания несколько дней, это дешево в Египте. Или с властью договорились, потому что мы знаем, что Sky Up вчера привозил из Италии спецрейс".

Это означает, что одни украинцы лучше, другие не лучше, констатирует Виталий Куприй.

"Как для меня самое главное, почему бездействовал Президент Зеленский, когда он обещания дает, утверждает указы, а они не выполняются".

Политик также сообщил, что вчера в Египте отключили связь на 7-8 часов, и действительно начались панические вещи. Люди не могли сообщить своим близким, телевидение молчит, ничего не показывают.

"И тут начались бунты. Я один из таких бунтов возглавил, я требовал, чтобы египетские власти из отеля прислала нам шефа полиции, к губернатору нас везли. Они там передали, и через 15 минут включили. Побоялись. Но здесь нет видеосвязи - скайп, ватсап - заблокирован. Нам сказали таким образом, что пока всех они не повивозят, нам еще ждать до 17-го. Но это абсолютно незаконно и неправильно, поскольку мы не те туристы, которые вылетали после, нас застало это решение внутри, у нас у всех было возвращение 14-го, 15-го, мы не попадали под семнадцатым вообще, - утверждает Виталий Куприй. - Но нас здесь сознательно оставили, чтобы потом вывозить по другим уже механизмам, по сложным механизмам, через консульство - ну что это такое? Это нарушение наших прав как потребителей".

Политик сообщил, что сейчас он изучает законодательную базу, пишет заявление о преступлении, потому что это злоупотребление властью, произошло и присвоение наших билетов.

"Я буду пытаться юридически защитить тех людей, которые здесь остались. Нас здесь 15 тысяч человек", - резюмирует он.