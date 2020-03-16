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16 марта 2020, понедельник, 12:55 2388
Транспорт 2020-03-16T13:07:53+02:00
Українські Новини
Власти Киева объявили о массовых перекрытиях улиц и ограничениях для проезда авто

Власти Киева объявили о массовых перекрытиях улиц и ограничениях для проезда авто

Ирина Дорофейчук
Транспорт, Реконструкция, Строительство, Дорога, Ремонт дорог
В Киеве начинают масштабный ремонт дорог Фото: КГГА
В Киеве начинают масштабный ремонт дорог Фото: КГГА

В Киеве вводят массовые ограничения для проезда по городским улицам. В этот раз коронавирус не при чем, на городских улицах будут вести объемные ремонтные работы.

О перекрытиях и ограничениях движения сообщает транспортный Департамент КГГА в своем Facebook.

"Из-за масштабных ремонтов покрытия в ближайшее время ограничивается движения транспорта на следующих локациях:

- просп. Гузара до 5 апреля. Работы будут вести на участке от ул. Пушечной к ул. В. Гавела в сторону Кольцевой дороги;

- Путепровод через железную дорогу на ул. Полярной до 7 апреля. Во время ремонта частично ограничено движение на одну полосу в каждом направлении;

- просп. Бандеры до 26 апреля. Обновление покрытия между ул. Иорданской и просп. Оболонским в направлении ул. Телиги. Во время работ движение организовано по одной полосе проезжей части;

- ул. Пушкинская до 31 мая. Работы продолжаются на участке между ул. Л. Толстого и ул. Т. Шевченко. Во время ремонта движение части улицы перекрыто;

- ул. Никольско-Ботаническая до 31 марта. Во время работ движение автотранспорта ограничено полностью.

- капитальный ремонт дорог Подола. Полностью ограничено движение по ул. Покровская до конца мая",- уточнили в Департаменте.

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