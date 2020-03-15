Exitpoll ППИ подтвердил: В избирательном округе 179 Харьковской области побеждает Юлия Светличная

Юлия Светличная победила в 179 избирательном округе на Харьковщине с результатом 71,28%, второе место у Виктории Пташник от «Европейской солидарности» – 10,98%, третье у Егоровой-Луценко – 7,41%. Об этом сообщает официальный сайт организации.

По состоянию на 20:00 15 марта 2020 года по результатам экзит-пола ВОО «ПЕРЕДОВЫЕ ПРАВОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ» в одномандатном избирательном округе № 179 (город Лозовая, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский, Лозовской, Сахновщинский районы Харьковской области) кандидаты в народные депутаты Украины получили голосов избирателей (%):

Светличная Юлия (самовыдвижение) – 71,28%. Птичник Виктория («Европейская Солидарность») – 10,98%. Егорова-Луценко Татьяна (самовыдвижение) – 7,41%.

Испортил бюллетень – 2,21%.

Другие кандидаты набрали меньше 2%.

Таким образом Юлия Светличная получает наивысшую поддержку избирателей, чтобы быть избранным в украинский парламент, отмечают организаторы экзит-пола.

Экзит-пол ВОО «ППИ» проводился в день голосования во время промежуточных выборов в Верховную Раду Украины 15 марта 2020 года с 8:00 до 20:00, путем опроса граждан на выходе из избирательных участков. Опрошено 4763 избирателей на выходе из 57 избирательных участков избирательного округа №179.

Экзит-пол проводился с участием 57 интервьюеров ВОО «ПЕРЕДОВЫЕ ПРАВОВЫЕ НИНИЦИАТИВЫ», которые были задействованы на волонтерских началах. Данные экзит-пола вносились в специальную программу «Контроль и наблюдение ППИ». Анонимный опрос проводился face-to-face через мобильные устройства интервьюеров и обрабатывались мгновенно.

Статистическая оценка возможной погрешности опроса не превышает 1,5%.

Ранее сообщалось, что согласно данным экзит-пола, проведенного ОО «Центр общественных опросов», в 179 округе за Юлию Светличную проголосовали 74,7% тех, пришел на участки. Второе место после Светличной заняла Виктория Пташник от «Европейской солидарности», которая получила 7,5%.

Опрос проведен по собственной инициативе ОО «Центр общественных опросов» 15 марта 2020 года в 179 округе Харьковской области на выходе из избирательных участков. Интервьюеры проводили опросы на 30 участках округа. Всего опрошено 7083 избирателя. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,8%. Как отмечается в сообщении, данные приведены после обработки 70% собранных анкет.

Сегодня в 179 округе в Харьковской области состоялись промежуточные выборы в Верховную Раду. Результаты голосования ЦИК должен установить до 30 марта.