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14 марта 2020, суббота, 12:35 132
Политика 2020-03-14T12:35:24+02:00
Українські Новини
В Харькове чиновника облгосадминистрации подозревают в коррупции, - СМИ

В Харькове чиновника облгосадминистрации подозревают в коррупции, - СМИ

Надежда Комендантова
Коррупция, Харьковская ОГА, Алексей Кучер, Александр Скакун

В то время, как новый губернатор Харьковской области угрожает депутатам облсовета, в комитете Верховной Рады чиновника Харьковской облгосадминистрации подозревают в причастности к незаконному бизнесу. 

Об этом заявили во время Выездного заседания Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, которое прошло в Харькове, пишет "Вечерний Харьков".

Главной темой заседания стало дискуссия на тему реформ и причин, из-за которых бюджет недополучает деньги.

В ходе заседания Комитета участники подняли вопрос о существующей проблеме с нелегальным бизнесом, к которому, по мнению одной из депутаток, имеет отношение заместитель главы Харьковской областной администрации Александр Скакун.

По словам главы подкомитета Дарьи Володиной, есть информация о блокировке Службой безопасности Украины работу связанных с семьей Скакуна нелегальных производителей топлива, в частности ООО "Бетоксид", которые нанесли ущерб экономике государства в размере 5 миллионов евро. Также Володина отметила, что заместителю главы ХОГА был выделен земельный участок под бизнес, хотя на сайте администрации эта информация отсутствует.

В свою очередь заместитель председателя Харьковской ОГА Александр Скакун отказался комментировать это заявление, сославшись на то, что сам он бизнесом не занимается, о подозрениях ему ничего не известно, а бизнес брата – не его ответственность. "Относительно той фирмы, которую вы сказали выше, то я не могу комментировать, потому что я не занимаюсь никаким бизнесом, это раз. У меня действительно есть семья, у меня есть брат, который занимается каким-то бизнесом. Или этим, или другим – это его личные дела. Мне известно, что на разных НПЗ Харьковской области проводились обыски и изымались материальные ценности. Были проведены экспертизы. Сейчас эти дела находятся в производстве правоохранительных органов. В настоящее время мне неизвестно относительно подозрений по тем фактам, что вы сказали", - сказал Скакун.

Члены парламентского комитета пообещали проверить факты причастности чиновника к нелегальному бизнесу и привлечь к проверке Генеральную прокуратуру Украины.

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