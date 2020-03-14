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14 марта 2020, суббота, 11:04 937
Политика 2020-03-14T11:04:40+02:00
Українські Новини
Пожилые люди сейчас больше нуждаются во внимании и заботе, - глава Минздрава Емец об опасности коронавируса

Пожилые люди сейчас больше нуждаются во внимании и заботе, - глава Минздрава Емец об опасности коронавируса

Надежда Комендантова
Минздрав, коронавирус в Украине, Илья Емец
Емец. Фото: t.me/mozofficial
Емец. Фото: t.me/mozofficial

Глава Министерства здравоохранения Илья Емец призвал украинцев уделить больше внимания пожилым родителям. Об этом говорится в сообщении об уточнении по уязвимости пенсионеров к коронавируса, опубликованном на сайте министерства.

"Сегодня на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации обсудили много важных вопросов, среди которых продолжение медреформы и ситуация вокруг распространения коронавируса в Украине. Хочу отдельно объяснить тезис об особой уязвимости к инфицированию людей пожилого возраста", - сказал он.

По словам министра Емца, согласно мировой тенденцией и медицинским исследованиям, именно пожилые люди имеют едва ли не самый высокий риск заражения коронавирусом.

"Именно поэтому Минздрав Украины уделяет особое внимание этой категории населения, принимает меры, проводит информационную кампанию, чтобы снизить такие риски. Я также призываю всех граждан в этот период быть особенно сознательными: пожилые родители сейчас больше нуждаются во внимании и заботе. Обеспечьте их всем необходимым, чтобы минимизировать потребность посещать места массового скопления во время карантина", - подчеркнул Илья Емец.

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