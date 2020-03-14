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14 марта 2020, суббота, 10:50 28
Верховная Рада и партии 2020-03-14T10:51:08+02:00
Українські Новини
Бойко призвал создать коалицию национального спасения для борьбы с кризисом

Бойко призвал создать коалицию национального спасения для борьбы с кризисом

Надежда Комендантова
Оппозиционная платформа - За життя, Юрий Бойко, коронавирус в Украине
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Юрий Бойко выступил с инициативой создать Коалицию национального спасения для противодействия кризису, вызванного коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба партии, предложение Сопредседателя Оппозиционной платформы - За жизнь прозвучало в эфире программы "Голос народа" на телеканале "112 Украина" в пятницу, 13 марта.

"Чтобы противостоять тем вызовам, с которыми сегодня столкнулась Украина, необходимо сосредоточение всех сил и немедленное проведение антикризисных мероприятий. Уже очевидно, что правительство в одиночку с этим не справится. Нужно собирать Коалицию национального спасения, совместно подготовить антикризисную программу, вырабатывать меры, внедрять их, не делясь на оппозицию или не оппозицию. Потому что слишком большая беда пришла в страну и слишком много серьёзных экономических и социальных вызовов стоит перед нами. Сейчас и исполнительная и законодательная власть должны работать вместе", - подчеркнул Юрий Бойко.

Политик отметил, что у Оппозиционной платформы - За жизнь есть план первоочередных мер для смягчения последствий кризиса в национальной экономике.

В частности, по его словам, необходимо:

- предотвратить обвальное обесценивание гривни, ограничить отток капитала из Украины;

- увеличить межбюджетные трансферты регионам на борьбу с эпидемией и кризисом;

- предусмотреть налоговые льготы для бизнеса по уплате ЕСВ в случае сохранения заработной платы для работников, отправленных на вынужденный карантин;

- увеличить прямые субсидии и налоговые льготы для агропромышленного комплекса;

- упростить и расширить выдачу доступных кредитов для бизнеса;

- ввести мораторий на проверки бизнеса контролирующими органами до конца действия карантина и ввести налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса;

- увеличить госзаказ на закупки продукции внутреннего производства;

- поддержать бизнес, уже пострадавший от кризиса.

"Оппозиционная платформа - За жизнь выступает за проведение внеочередной сессии парламента для внесения соответствующих изменений в Государственный бюджет на 2020 год, чтобы обеспечить финансирование первоочередных мероприятий, направленных на экономическую и социальную защиту страны и людей", - сказано в сообщении пресс-службы.

 

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