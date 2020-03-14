Дождь, мокрый снег и плюсовая температура: погода в Украине на сегодня

14 марта в Киеве облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, днем порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +6…+8 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, в Волынской и Ривненской областях днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +2…+10 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью и днем -2…+3 градуса. В Моршине без существенных осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +4…+6 градусов. В Трускавце без существенных осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +4…+6 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +1…+3 градуса, днем +7…+9 градусов. На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, днем порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +3…+9 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, днем порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +6…+14 градусов. На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, днем порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +8…+14 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с, днем местами порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +10…+16 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +10…+15 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +6…+8 градусов, днем +13…+15 градусов. Как сообщали Українські Новини, 12 марта в Киеве переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +12…+14 градусов.