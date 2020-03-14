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14 марта 2020, суббота, 05:00 521
Общество 2020-03-14T05:00:02+02:00
Українські Новини
Дождь, мокрый снег и плюсовая температура: погода в Украине на сегодня

Дождь, мокрый снег и плюсовая температура: погода в Украине на сегодня

Ольга Фандорина
Погода, Прогноз погоды, Прогноз погоды на сегодня, Прогноз погоды в Украине
Дождь. Фото: freepik
Дождь. Фото: freepik

14 марта в Киеве облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +6…+8 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, в Волынской и Ривненской областях днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +2…+10 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью и днем -2…+3 градуса.

В Моршине без существенных осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +4…+6 градусов.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +4…+6 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +1…+3 градуса, днем +7…+9 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +3…+9 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +6…+14 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, днем небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, днем +8…+14 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +10…+16 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +10…+15 градусов.

В Ялте без осадков.

Температура ночью +6…+8 градусов, днем +13…+15 градусов.

Как сообщали Українські Новини, 12 марта в Киеве переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +12…+14 градусов. 

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