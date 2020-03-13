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13 марта 2020, пятница, 17:40 472
Верховная Рада и партии 2020-03-13T17:45:49+02:00
Українські Новини
Экс-губернатор Николаевской области Круглов присоединился к партии "Наш край"

Экс-губернатор Николаевской области Круглов присоединился к партии "Наш край"

Петр Стуженко
Николай Круглов, Наш край
Николай Круглов. Фото: novosti-n.org
Николай Круглов. Фото: novosti-n.org

Бывший председатель Николаевской областной государственной администрации (2010–2014 годы) Николай Круглов вступил в политическую партию "Наш край".

Об этом сообщила пресс-служба партии.

По словам председателя фракции партии "Наш край" в Николаевском областном совете Юрия Кормышкина, партия активно готовится к предстоящим местным выборам.

"Николаевская областная организация партии "Наш край" активно готовится к предстоящим местным выборам. Мы укрепляем свои позиции и усиливаем команду. С сегодняшнего дня вместе с "Нашим краем" в Николаевской области будет работать уважаемый мною и жителями региона человек, опытный хозяйственник, бывший губернатор Николаевской области Николай Круглов. У меня уже есть опыт сотрудничества с Николаем Петровичем, он достаточно много сделал для развития Николаевщины, и я рад, что наша команда пополняется настоящими профессионалами", – отметил Кормышкин.

Как известно, на выборах в объединенных территориальных общинах (ОТО) 22 декабря 2019 года "Наш край" вошел в тройку лидеров и стал первым по партийным спискам.

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