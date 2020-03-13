Из-за коронавируса СНБО разрешил покупать медизделия вне ProZorro

После того, как Украина приняла решение закрыть границы для иностранцев, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) разрешил Кабинету Министров проводить закупки медицинских зделий для предовращения распространения коронавируса вне системы публичных закупок ProZorro.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Сегодня СНБО принял решение разрешить Кабинету Министров принять срочные меры, чтобы все медицинские изделия, а также товары и услуги, которые будут противодействовать распространению коронавирусной инфекции проходили вне рамок закона о публичных закупках", — сказал он.

До конца следующей недели правительство должно обеспечить все пропускные пункты на границе и медицинские учреждения системами для диагностики коронавируса.

"Также сегодня принято решение о предоставлении разрешения на использование 10 млн масок, которые были доставлены на склады в каждую область. Таким образом мы обеспечим все наши учреждения здравоохранения средствами индивидуальной защиты", — сказал Ляшко.

По его словам, за 2 недели Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства совместно с производителями должно решить проблему с обеспечением населения средствами индивидуальной защиты и антисептиков.

Как сообщали Українські новини, на данный момент в Украине подтвердили три случая заражения коронавирусом. Это мужчина из Черновицкой области и женщина из Житомирской.

Днем 13 марта женщина из Житомира умерла от осложнений, вызванных коронавирусом.