ХТЗ Ярославского отчитался о росте бизнес-показателей за 2019 год, и обнародовал планы на 2020-й

Харьковский тракторный завод (ХТЗ), входящий в группу DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, продемонстрировал рост всех бизнес-показателей по итогам 2019 года.

Как сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу ХТЗ, в ушедшем году здесь произвели 585 единиц техники — это на 12% больше, чем годом ранее, а количество реализованных тракторов разных модификаций составило 638 единиц — это на 16% больше показателя 2018 года.

Выручка ХТЗ, выведенного из кризиса Александром Ярославским, по итогам 2019 года выросла на 22% в сравнении с предыдущим годом, и составила почти 800 млн грн. В 2020 году лидер украинского сельхозмашиностроения планирует увеличить объемы производства на 10% по сравнению с 2019 годом, а выручку — на 20%.

"В компании отмечают, что прошлый год стал для предприятия годом интенсивного обновления и модернизации. На заводе постепенно проводят реновацию цехов, закупают и апробируют новое современное оборудование. Была установлена новая линия химико-термической обработки металлов от компании Ipsen (США, Германия), что значительно повысило качество термической обработки деталей, а в текущем году уже запущен в работу новый участок механической обработки деталей", — пишут СМИ со ссылкой на данные ХТЗ.

Существенное обновление завода, где теперь используется передовое технологическое оборудование немецкого, японского и американского производства, позволило конструкторскому бюро ХТЗ предложить покупателям новые решения, а также существенно осовременить технику своего производства: обновления получили модели гусеничного трактора ХТЗ-181.22, колёсного ХТЗ-150К-09.172.10 и ХТЗ-248К.20.

По данным Харьковского тракторного завода, основными покупателями его техники остаются украинские аграрии. Но предприятие прилагает усилия для расширения географии поставок в страны ближнего и дальнего зарубежья. Сейчас сельхозмашины производства ХТЗ Ярославского поставляются в такие страны как Болгария, Молдова, Казахстан, Грузия, Литва, Румыния, Новая Зеландия и Сингапур.

Модернизация производства, а также использование инновационных технологий в сфере энергосбережения позволило предприятию существенно повысить свою энергоэффективность и снизить энергозатраты. Как сообщили в пресс-службе Харьковского тракторного завода, здесь удалось достичь снижения потребления электроэнергии на 20%, а газа — в два раза.

Харьковский тракторный завод – единственный в странах бывшего СНГ производитель колесных и гусеничных тракторов. Это крупнейшее машиностроительное предприятие Украины, ведущее свою историю с 1930 года, было приобретено группой DCH бизнесмена Александра Ярославского в 2016 году. К моменту смены собственника завод находился в состоянии затяжного кризиса. Однако благодаря активности и инвестициям Александра Ярославского предприятие смогло возобновить работу, устранить задолженность по зарплатам, восстановить прибыльную деятельность и презентовать современный модельный ряд модернизированной техники.

Инвестпортфель DCH включает активы в таких отраслях как строительство и девелопмент (сеть ТРЦ Караван Megastorе в Киеве, Харькове и Днепре, отель Kharkiv Palace, ЖК Воздвиженка), финансы (страховая компания ИНГО), промышленность (ХТЗ, рудник Сухая Балка, Днепровский метзавод), транспорт (международный аэропорт Харьков), спорт (регбийный клуб Олимп). В октябре 2019 года Ярославский заявил о готовности группы инвестировать в создание аэровокзального комплекса международного аэропорта "Днепр", о готовности участвовать в приватизации завода Электротяжмаш и Харьковоблэнерго, а также о намерениях принять участие в проектах по модернизации дорожной инфраструктуры.