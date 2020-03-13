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13 марта 2020, пятница, 13:55 633
Выборы 2020-03-13T13:55:55+02:00
Українські Новини
КИУ предостерегает от попыток срыва выборов в 179 округе

КИУ предостерегает от попыток срыва выборов в 179 округе

Петр Стуженко
КИУ, Комитет избирателей Украины, Избирательный округ №179
Комитет избирателей Украины. Фото: cvu.org.ua
Комитет избирателей Украины. Фото: cvu.org.ua

Комитет избирателей Украины (КИУ) отмечает, что в соответствии с требованиями действующего законодательства нет правовых оснований для переноса даты выборов в 179 округе, и призывает неуклонно следовать рекомендациям ЦИК и организовывать избирательный процесс в соответствии с требованиями Конституции и законов Украины.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном веб-сайте организации.

По информации Комитета избирателей Украины, в 179 округе в Харьковской области при поддержке одного из кандидатов фактически начата кампания по срыву выборов. В частности, опубликовано обращение к Президенту с просьбой перенести дату выборов в связи с введением в Украине карантина.

"КИУ отмечает, что согласно требованиям действующего законодательства (положения ст. 38, 64, 69 Конституции Украины) пока нет правовых оснований для переноса даты выборов в 179 округе и призывает неуклонно следовать рекомендациям ЦИК и организовывать избирательный процесс в соответствии с требованиями Конституции и законов Украины", – говорится в заявлении.

Комитет избирателей Украины напомнил, что согласно Конституции конституционное право граждан Украины избирать и быть избранными в органы государственной власти может быть ограничено только в случае чрезвычайного или военного положения.

Вместе с тем, в КИУ отметили, что сейчас активно распространяется манипулятивная информация о якобы невозможности проведения промежуточных выборов народного депутата в связи с коронавирусом.

"Учитывая это КИУ обращает внимание на Постановление ЦИК от 12 марта, которым Центризбирком определил перечень мероприятий, которые необходимо принять для обеспечения безопасности кандидатов, избирателей, членов комиссии от распространения коронавируса и проведения выборов в соответствии с действующим законодательством", – отметили авторы заявления.

В КИУ подчеркнули, что ЦИК обратилась к облгосадминистрации о предоставлении УИК информационных материалов по профилактике инфицирования коронавируса, организации дезинфекции помещений для голосования, обеспечение членов избирательных комиссий индивидуальными средствами защиты, антисептическими средствами и средствами термометрии. Для избирателей планируется обеспечить наличие антисептических средств перед помещениями для голосования.

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