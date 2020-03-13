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13 марта 2020, пятница, 13:59 135
Верховная Рада и партии 2020-03-13T13:59:02+02:00
Українські Новини
Бойко хочет, чтоб Украина разрешила гражданам не платить за коммуналку и кредиты на жилье из-за карантина

Бойко хочет, чтоб Украина разрешила гражданам не платить за коммуналку и кредиты на жилье из-за карантина

Ирина Дорофейчук
Карантин, Коронавирус, Оппозиционная платформа - За життя, Бойко Юрий, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

"Власть обязана предоставить социальную защиту людям на период карантина." Об этом заявил Сопредседатель Оппозиционной платформы - за життя Юрий Бойко, комментируя введение Кабинетом министров с 12 марта по 3 апреля по всей территории Украины карантина, информирует портал zagittya.com.ua.

По словам Юрия Бойко, введение карантина с 12 марта является несистемным и неподготовленным.

"На сегодня мы получили новую волну паники. Дети не пошли в школы, садики, родители в неуверенности в работе своих предприятий на это время. Кроме посеянной паники среди граждан Украины, действенных мер от власти на сегодня мы не видим, а в медицинской отрасли продолжается хаос из-за медреформы", - отметил он.

При этом многие люди вынуждены оставаться дома в неоплачиваемых отпусках, а ряд предприятий вынуждены прекратить работу.

Поэтому власти необходимо сконцентрироваться на принятии решений, необходимых для обеспечения безопасности граждан, их социальной защиты и спасения национальной экономики от катастрофических последствий пандемии.

"Для этого необходимо:

- отсрочить оплату коммунальных услуг, погашение ипотеки для семей, лишившихся доходов из-за кризиса и введения карантинных мер. Увеличить финансирование системы субсидий и вернуть критерии для их получения, действовавшие до мая 2018 г.;

- увеличить финансирование программ занятости для лиц, потерявших работу из-за карантина и кризиса;

- провести справедливую индексацию пенсий уже в апреле, а не сентябре, что само по себе будет антикризисной мерой для поддержки пенсионеров;

- обеспечить государственное регулирование цен на социально значимые товары, прежде всего, продовольствие, медпрепараты для недопущения необоснованного роста цен и злоупотребления монопольным положением, в том числе используя ресурсы Госрезерва;

- обеспечить обязательную выплату отпускных работникам бюджетных организаций, в т.ч. педагогам и другим категориям, в случае их отправки в отпуск по причине карантина; рекомендовать частным компаниям придерживаться такого же принципа в отношении наемных работников;

- установить дополнительную оплату задействованному медицинскому персоналу, обеспечить их полноценную защиту", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Оппозиционная платформа - За життя требует проведение внеочередной сессии парламента для внесения соответствующих изменений в Государственный бюджет на 2020 год.

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