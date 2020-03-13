Из-за карантина отменили всеукраинскую акцию по высадке пяти миллионов деревьев за день

Государственное агентство лесных ресурсов отменило проведение всеукраинской акции "Восстанавливаем леса вместе" из-за ограничений на проведение массовых мероприятий в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"Сейчас прекращается регистрация участников на акцию из-за ограничений на проведение массовых мероприятий, которое предусмотрено правительственными решениями по противодействию и распространению коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в Европе мероприятия по празднованию Международного дня леса 21 марта также перенесли.

Председатель Гослесагентства Андрей Заблоцкий сообщил, что после окончания карантина при наличии благоприятной погоды, акция будет проведена.

Он также добавил, что лесоводы будут продолжать выполнять запланированные работы по лесовосстановлению, высаживать лес, но пока без привлечения общественности.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса Киев ограничил массовые мероприятия и учебный процесс.