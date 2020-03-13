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13 марта 2020, пятница, 13:35 3336
Общество 2020-03-13T13:36:49+02:00
Українські Новини
Из-за карантина отменили всеукраинскую акцию по высадке пяти миллионов деревьев за день

Из-за карантина отменили всеукраинскую акцию по высадке пяти миллионов деревьев за день

Елизавета Кесельман
Киев, Карантин, отмена мероприятий, Высадка деревьев, Всеукраинская акция высадки деревьев
Фото: facebook.com/minecoenergy
Фото: facebook.com/minecoenergy

Государственное агентство лесных ресурсов отменило проведение всеукраинской акции "Восстанавливаем леса вместе" из-за ограничений на проведение массовых мероприятий в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"Сейчас прекращается регистрация участников на акцию из-за ограничений на проведение массовых мероприятий, которое предусмотрено правительственными решениями по противодействию и распространению коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

 

Кроме того, уточняется, что в Европе мероприятия по празднованию Международного дня леса 21 марта также перенесли.

Председатель Гослесагентства Андрей Заблоцкий сообщил, что после окончания карантина при наличии благоприятной погоды, акция будет проведена.

Он также добавил, что лесоводы будут продолжать выполнять запланированные работы по лесовосстановлению, высаживать лес, но пока без привлечения общественности.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса Киев ограничил массовые мероприятия и учебный процесс.

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