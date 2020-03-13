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  • Если не перенести выборы на 179-м округе, Харьковская область станет новым очагом коронавируса в Европе, - Сазонов
13 марта 2020, пятница, 11:41 968
Выборы 2020-03-13T14:30:06+02:00
Українські Новини
Если не перенести выборы на 179-м округе, Харьковская область станет новым очагом коронавируса в Европе, - Са

Если не перенести выборы на 179-м округе, Харьковская область станет новым очагом коронавируса в Европе, - Сазонов

Сергей Паламаренко
Выборы, Избиратели, Коронавирус, Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов. Фото: ukrlife.tv
Кирилл Сазонов. Фото: ukrlife.tv

Не смотря на всеукраинский карантин из-за угрозы распространения коронавируса, 15 марта на 179-м округе в Харьковской области запланировано проведение довыборов в парламент. Если выборы не перенести, регион может стать новым очагом заболевания в Европе. Об этом пишет в блоге для Цензор.Нет журналист Кирилл Сазонов.

Как известно, на ближайшее воскресенье 15 марта запланированы довыборы на 179 мажоритарном округе в Харьковской области с количеством избирателей более 150 тысяч человек.

По мнению Сазонова, избирательные участки  станут идеальными инкубаторами коронавируса для огромного числа людей. Ведь в районах, особенно в сельской местности,  это как правило старые школы, детсады или клубы, где провести какую - либо антивирусную обработку просто невозможно.

"А кто является самой дисциплинированной группой избирателей в Украине? Правильно, пенсионеры. Кто по статистике наиболее уязвимы перед коронавирусом? Пожилые люди. Именно в этой группе самый высокий показатель смертности от нового вируса", - отметил журналист.

Журналист напомнил, что по данным ВОЗ, каждый десятый заболевший требует госпитализации на несколько недель, практически всем нужен кислород.

"Больницы стран, ставших очагами, переполнены. В итальянском регионе Ломбардии с наиболее развитой системой здравоохранения, интенсивную терапию проводят в коридорах больниц, операционных,  устанавливают палаточные городки, чтобы справиться с наплывом заболевших", - отмечает Сазонов.

Сазонов уверен, в сложившейся ситуации необходимо, чтобы в Украине ограничения, коснувшиеся школ, садов, ВУЗов, развлекательной сферы, были полноценными, а карантин - действительным инструментом сдерживания пандемии и защиты для всех. В том числе и для всех участников избирательного процесса в Харьковской области.

"Если карантин не коснется выборов, можно с уверенностью утверждать, что после 15 марта Харьковская область может стать новым очагом коронавируса в Европе", - подытожил Сазонов.

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