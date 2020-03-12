В скандальном конкурсе в Одесский облздрав участвует фейковый "проректор" ОНМедУ Данильченко, – СМИ

В числе претендентов на должность заместителя директора департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации оказалась фейковый "проректор" Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) по научно-педагогической работе Лилия Данильченко. Конкурс проводит Национальное агентство по вопросам государственной службы. Победитель займет должность заместителя главы облздрава по вопросам реформирования системы здравоохранения.

Об этом сообщило интернет-издание "Вести".

Конкурс начался со скандала: председатель конкурсной комиссии Галина Савченко отказалась назвать имена претендентов и этапы проведения конкурса. Больше того, Савченко потребовала от присутствующих общественников и представителей СМИ покинуть помещение. Журналистам удалось остаться на открытом по закону заседании лишь на основании письменных заявлений. Единственная, кому было разрешено присутствовать из представителей общественности, - скандальная активистка Ирина Потоцкая, которая фигурировала в рейдерских захватах Одесского медуниверситета в 2018-2019 годах.

В первом этапе отбора - тестировании - участвовали четверо кандидатов из шести, подавших заявления. В их числе и Лилия Данильченко, назвавшаяся проректором ОНМедУ по научно-педагогической работе. Ранее она возглавляла одну из университетских клиник - Многопрофильный медицинский центр на ул. Пастера. В 2018 году ставленница Ульяны Супрун, самопровозглашенная исполняющая обязанности ректора ОНМедУ Владлена Дубинина "назначила" Данильченко проректором.

27 сентября 2018 года Окружной административный суд Киева признал назначение Дубининой незаконным и приостановил действие соответствующего указа Министерства здравоохранения Украины. В результате все указы и распоряжения так называемой "и.о. ректора" были лишены законной силы. В настоящее время Лилия Данильченко пребывает в декретном отпуске по уходу за внучкой.

Вопреки этому она прошла тестирование и была допущена к следующим этапам отбора, на которых кандидаты должны были справиться с решением "ситуационных задач" и пройти собеседование с членами конкурсной комиссии.

Председатель конкурсной комиссии отказалась сообщить итоги отбора, сославшись на то, что окончательное решение будет принято после личного (закрытого) собеседования с исполняющим обязанности директора департамента здравоохранения.