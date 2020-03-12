подписаться на рассылку
25.7 26.5
28.9 30.05
˟
  • Новости
  • Политика
  • В скандальном конкурсе в Одесский облздрав участвует фейковый "проректор" ОНМедУ Данильченко, – СМИ
12 марта 2020, четверг, 18:10 442
Политика 2020-03-12T18:11:07+02:00
Українські Новини
В скандальном конкурсе в Одесский облздрав участвует фейковый "проректор" ОНМедУ Данильченко, – СМИ

В скандальном конкурсе в Одесский облздрав участвует фейковый "проректор" ОНМедУ Данильченко, – СМИ

Павел Твердохлиб
Одесская ОГА, ОНМедУ, Лилия Данильченко
Лилия Данильченко. Фото: vesti.ua
Лилия Данильченко. Фото: vesti.ua

В числе претендентов на должность заместителя директора департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации оказалась фейковый "проректор" Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) по научно-педагогической работе Лилия Данильченко. Конкурс проводит Национальное агентство по вопросам государственной службы. Победитель займет должность заместителя главы облздрава по вопросам реформирования системы здравоохранения.

Об этом сообщило интернет-издание "Вести".

Конкурс начался со скандала: председатель конкурсной комиссии Галина Савченко отказалась назвать имена претендентов и этапы проведения конкурса. Больше того, Савченко потребовала от присутствующих общественников и представителей СМИ покинуть помещение. Журналистам удалось остаться на открытом по закону заседании лишь на основании письменных заявлений. Единственная, кому было разрешено присутствовать из представителей общественности, - скандальная активистка Ирина Потоцкая, которая фигурировала в рейдерских захватах Одесского медуниверситета в 2018-2019 годах.

В первом этапе отбора - тестировании - участвовали четверо кандидатов из шести, подавших заявления. В их числе и Лилия Данильченко, назвавшаяся проректором ОНМедУ по научно-педагогической работе. Ранее она возглавляла одну из университетских клиник - Многопрофильный медицинский центр на ул. Пастера. В 2018 году ставленница Ульяны Супрун, самопровозглашенная исполняющая обязанности ректора ОНМедУ Владлена Дубинина "назначила" Данильченко проректором.

27 сентября 2018 года Окружной административный суд Киева признал назначение Дубининой незаконным и приостановил действие соответствующего указа Министерства здравоохранения Украины. В результате все указы и распоряжения так называемой "и.о. ректора" были лишены законной силы. В настоящее время Лилия Данильченко пребывает в декретном отпуске по уходу за внучкой.

Вопреки этому она прошла тестирование и была допущена к следующим этапам отбора, на которых кандидаты должны были справиться с решением "ситуационных задач" и пройти собеседование с членами конкурсной комиссии.

Председатель конкурсной комиссии отказалась сообщить итоги отбора, сославшись на то, что окончательное решение будет принято после личного (закрытого) собеседования с исполняющим обязанности директора департамента здравоохранения.

Больше новостей о: Одесская ОГА ОНМедУ Лилия Данильченко

Минздрав не знает, сколько человек скончалось от пневмонии в эпидсезоне 2019/2020
Украина пока не закрыла пункты пропуска на границе из-за коронавируса
Новости
Украина пока не закрыла пункты пропуска на границе из-за коронавируса 18:25
Баскетбол.Фото: pixabay
Один из игроков баскетбольной команды пошутил над коронавирусом и через два дня заразился им 18:22
В МВД показали адреса, где установлены камеры наблюдения за нарушениями ПДД в Киеве 18:16
В скандальном конкурсе в Одесский облздрав участвует фейковый "проректор" ОНМедУ Данильченко, – СМИ 18:10
Чехия ввела чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса 18:07
больше новостей
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
В Италии 10 марта был самый смертоносный день из-за коронавируса. Данные на 11 марта 08:31
КПП. Фото: mvs.gov.ua
Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов 13:58
Капустные котлеты. Фото: povar.ru
Великий пост-2020: сочные весенние капустные котлеты 07:00
больше новостей
Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии 10:20
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Украинки из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане 19:24
Украинские авиакомпании отменяют рейсы в страны с коронавирусом: список 23:23
больше новостей
Чехия ввела чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok