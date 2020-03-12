Напавший на Сивохо являлся кандидатом в нардепы от "Свободы"

Сотрудники Национальной плиции Украины по видеозаписям установили личность человека, который нанес удар ногой из толпы советнику секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергею Сивохо во время срыва презентации Национальной платформы примирения и единства.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua".

По данным правоохранителей, нападение совершил Юрий Капля, ему 31 год и на внеочередных парламентских выборах он был кандидатом в народные депутаты по мажоритарному избирательному округу №203 от политической партии "Всеукраинское объединение "Свобода".

Капля проиграл выборы и сейчас, судя по всему, промышляет участием в подобных провокациях. На выборах он обозначал себя как беспартийного и директора компании "Аквилон".

Уточним, среди 17 задержанных "азовцев", которых под прикрытием целого автобуса со спецназом доставили в Печерское управление полиции г. Киева, потенциального подозреваемого в нападении на Сивохо - Юрия Капли, не было. Однако были у задержанных обнаружено при себе наградное огнестрельное оружие.

По данным издания, на активных участников срыва презентации Сивохо готовятся администартивные протоколы за мелкое хулиганство. После составления админпротоколов полиция намерена распустить по домам. Что касается потенциального подозреваемого - Юрия Капли, то сейчас следствие решает, будут ли ему предъявлять подозрение по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня, 12 марта, в Киеве прошла официальная презентация Национальной платформы примирения и единства с Донбассом. Мероприятие сорвали националисты, которые также напали на Сергея Сивохо.

Позже стало известно, что полиция задержала националистов, сорвавших Нацплатформы примирения и единства.