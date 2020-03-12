По мнению бывшего заместителя генерального прокурора Украины Давида Сакварелидзе, в стране есть люди, которые готовы проявить политическую волю ради правосудия, если кто-либо из них возглавит Генпрокуратуру. Такое мнение он высказал в интервью изданию "Политека".

"В ходе реформы органов прокуратуры остались высокопрофессиональные люди, правда, они сейчас деморализованы, потому что не понимают, что будет дальше", - сказал Сакварелидзе.

Он считает, что в Украине нет ни одного генерального прокурора, который не зависел бы от политики. "Это буквально записано в Конституции. Так устроена законодательная система, согласно которой кандидатуру на пост генпрокурора вносит президент, утверждает парламент и парламент потом может уволить генпрокурора. Поэтому очень сложно доверять этот вопрос депутатам, среди которых есть и местные князьки, и сомнительные миллионеры", - почеркнул он.

При этом Сакварелидзе не видит проблем в существовании лояльности ГПУ по отношению к правящей политической силе, так как это принято во многих странах мира, включая США: "Но это вовсе не означает, что прокуроры могут нарушать закон".

Отвечая на вопрос, готов ли он сам возглавить ГПУ, Сакварелидзе ответил, что он думает об этом. "Для принятия такого решения, нужно понимать, какой объем компетенций, какие инструменты и какая команда у меня будет, том числе, какой будет уровень политической поддержки", - заявил он.

Напомним, Сакварелидзе был заместителем генпрокурора Грузии в 2008-2012 годах. После получения гражданства Украины в 2015 году рассматривался как кандидат на пост главы НАБУ, однако был назначен замгенпрокурора Украины и отвечал за реформу органов прокуратуры, а затем был назначен прокурором Одесской области. Получил широкую известность после открытия уголовного дело так называемых "бриллиантовых прокуроров". После отставки стал одним из лидеров партии “Рух нових сил”. Имеет диплом юридического факультета Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили. В 2001-2002 учился на факультете политологии Университета Святого Бонавентура (США), в 2006-2007 годах - на факультете регионального управления Университета Тойо (Япония).