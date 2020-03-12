В подсобке кинотеатра "Флоренция" нашли труп его директора

В подсобке столичного кинотеатра был обнаружен труп директора заведения. Полиция устанавливает обстоятельства смерти 53-летнего администратора. Об этом сообщает "Информатор".

В среду, 11 марта, около 22:20 сотрудники кинотеатра "Флоренция", который находится в Киеве на проспекте Владимира Маяковского, позвонили в полицию в связи со страшной находкой. Они обнаружили окровавленный труп мужчины. Тело находилось на лестнице одного из подсобных помещений заведения.

По информации журналистов, погибшим является директор кинотеатра. По одной из версий правоохранителей, мужчина погиб вследствие несчастного случая - возможно он упал со ступенек. На момент смерти мужчине было 53 года. Стражи порядка устанавливают обстоятельства гибели директора "Флоренции".

Как сообщали Українські Новини, на вокзале в Киеве нашли мертвого мужчину с билетом на поезд в Винницу. Также в одном из одесских дворов нашли тело замерзшей женщины. Ранее в Киеве под Шулявским мостом умер мужчина.

Кроме того, в Киеве около моста Метро нашли труп женщины и в киевском метро также обнаружили труп мужчины.