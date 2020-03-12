Дело избитого в прямом эфире тележурналиста передано в суд: обвиняются 5 человек, - НСЖУ

Дело избитого в августе 2019 году в прямом эфире журналиста телеканала "112.Украина" Олега Решетняка передано в суд. В ходе расследования установлено 5 человек, которым было сообщено о подозрении в нападении и препятствовании профессиональной деятельности журналисту и съемочной группе телеканала "112 Украина". А 19 февраля обвинительные акты направлены в суд, сообщает портал НСЖУ.

Такую информацию на запрос от Национального союза журналистов Украины сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Харьковской области, за подписью ВрИО. начальника следственного управления Евгения Маслия: "По факту событий 28 августа 2019 в пгт Золочев, где неизвестные напали на съемочную группу телеканала" 112 Украина", которая снимала сюжет о хищении леса в Харьковской области, и отобрали камеру у журналиста Олега Решетняка, СВ Золочевского ОП ГУНП в Харьковской области внесены сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 171, ч. 2 ст. 345-1 УК Украины. В ходе досудебного расследования установлены пять человек, которым сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений в отношении журналиста Олега Решетняка и съемочной группы телеканала "112 Украина". По результатам расследования обвинительные акты относительно фигурантов 19.02.2020 направлены в суд".

Сам пострадавший в комментарии НСЖУ подтверждает, что сейчас идут подготовительные заседания.

"Следователь по этому делу у меня толковая. Планирую вскоре поехать на суд по существу", - отметил Олег Решетняк.

В Национальном союзе журналистов Украины отмечают, что только прецеденты весомого наказания напавших на журналистов смогут остановить новые проявления физической агрессии к представителям СМИ.

- Тот факт, что избиение Олега Решетняка происходило в прямом телеэфире не останавливал нападающих, - отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Полная безнаказанность за преступления против журналистов является причиной таких грубых атак. Поэтому суд над нападавшими по делу избиения на Харьковщине съемочной группы национального телеканала может быть показательным для всей Украины.