По мнению эксперта, недра, а также рынок земли и приватизация самых больших оставшихся предприятий были главной задачей Гончарука, которую ему ставили люди, способствовавшие его назначению.

Правительство Гончарука, которому пророчили отставку еще в декабре 2019 года, работало с практически нулевым КПД по всем ключевым направлениям. Показатели развития промышленности упали, наладить сбор налогов должным образом не удалось, долги перед международными кредиторами выросли, а контрабанда и коррупционные схемы так никуда и не делись.

Однако, в одной сфере это правительство все же "преуспело". Речь идет о недропользовании, где Гончарук и профильный министр Опимах в турборежиме создали новый механизм распределения недр Украины.

Об этом пишет Сергей Лямец в своем блоге на Украинской Правде.

По его мнению, в теории этот механизм выглядит хорошо, даже дает основания предположить, что в долгосрочной перспективе Украина обязательно выиграет от всех внедренных новшеств. Однако, если копнуть глубже, картина будет выглядеть иначе.

"Новая линия – это абсолютно прозрачная диджитализированная система реестров и аукционов. Где все недра как на ладони, а единственная функция государства – это сервис. Приняли документы, выложили в реестры, провели торги по процедуре. Никаких взяток. При таком положении вещей конкуренция полностью открытая, и все решают деньги. В теории, некое преимущество получают иностранные инвесторы, имеющие большие финансовые возможности. Неплохо, хотя как посмотреть. Вырисовывается интересная система. Именно через эти прозрачные механизмы иностранцы получают гарантированный бизнес в любой стране. Причем, этот бизнес далеко не всегда идет на пользу той стране, в которой этот бизнес работает", - пишет Лямец.

По его мнению, хотя бы на основании этого можно предположить, что недра, а также рынок земли и приватизация самых больших оставшихся предприятий были главной задачей Гончарука, которую ему ставили люди, способствовавшие его назначению.

"Видимо, доноры понимали, что у Кабмина Гончарука не так много времени. На фоне падающей промышленности и прочих факапов ему пророчили отставку еще в декабре 2019 года. Как видим, лишь немного ошиблись в прогнозах. Именно поэтому возникла такая спешка. На рассмотрении в "Госгеонадрах" сразу пачка Соглашений о распределении продукции (СРП). Если помните, это механизм, по которому Янукович собирался работать с Shell и Chevron по двум гигантским нефтегазовым месторождениям", - отметил Лямец.

Он также считает, что конфликтная ситуация с апробациями на разработку месторождений устроена для того, чтобы передать их в другие руки. Что подтверждает общий тренд о том, что генеральная линия правительства соросят – это максимально распродать то, что можно.

"По механизму апробации разрешения получили уже порядка 200 компаний. Среди месторождений, о которых идет речь, много нефтегазовых полей, которые принесут компаниям миллиарды. Если просто идти по процедуре, то "Госгеонадра" должны отдать эти месторождения тем, кто их "забронировал" через апробацию. Однако вместо этого "Госгеонадра" заявило: теперь новая власть, вообще все отменяется. Идите на аукцион и покупайте свои месторождения на общих основаниях", - пояснил Лямец.

Он также отметил, что эта ситуация похожа на одно из двух. Либо в правительстве просто страдают показухой, поэтому заставляют "Госгеонадра" провести конкурсы и заработать больше денег. Либо появились заинтересованные в этих самых месторождения. И они договорились, что "Госгеонадра" собьют с участков те компании, которые шли по механизму апробации. А дальше отдадут участки в нужные руки через аукцион.

"В целом, ситуация выглядит так, что "распилить" недра Украины не успели. Не хватило буквально нескольких месяцев. Минус в том, что экономика не получила миллиарды реальных инвестиций", - резюмировал эксперт.