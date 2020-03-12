Власть испугалась давления и шантажа со стороны националистов, - Бойко

"Оппозиционная платформа - За життя готова выступить локомотивом мирного процесса для скорейшего восстановления мира на Донбассе". Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил Сопредседатель Оппозиционной платформы – За життя Юрий Бойко, информирует портал политической силы.

Мы должны сохранить Украину, иначе потомки нам не простят. Все политики в этом самом важном для страны и людей вопросе должны объединиться.

"Новый президент пришел к власти под лозунгом мира, мы сразу сказали, что Оппозиционная платформа - За життя поможет во всех мирных инициативах. И его первые шаги были действительно оптимистичными: вернули корабли, обменяли пленных, началось разведение войск, состоялась встреча в "нормандском формате", где Украина подтвердила приверженность Минским соглашениям, а значит – и политическому диалогу. Но потом - ступор, власть испугалась давления и шантажа со стороны националистов и радикалов. Иначе невозможно объяснить то, что 80% граждан хотят мира и компромисса, а 1,5% националистических партий диктуют волю всей стране", - подчеркнул Юрий Бойко.

По словам парламентария, люди, особенно на линии разграничения, теряют веру в то, что война может когда-либо закончится.

"Мы готовы быть локомотивом мирного процесса, и даже когда националисты были в парламенте, выражали позицию о необходимости прямых переговоров, в том числе с ОРДЛО. Всем уже должно было стать очевидным: обеспечить процесс политического урегулирования можно, только добившись проведения выборов на временно неподконтрольных территориях. Понятно, что по украинским законам, как понятно и то, что без компромисса мы территории не вернем. Военного пути решения конфликта нет", - подчеркнул Сопредседатель фракции Оппозиционной платформы - За жизнь.

Юрий Бойко рассказал, как видят достижение мира на востоке страны оппозиционеры.

"Нужно идти на прямые переговоры с ОРДЛО. Переговорный процесс между противоборствующими сторонами проходили все страны, которые хотели урегулировать конфликт на своей территории. Надо договариваться с теми, кто на той стороне, а гарантом, как это и предусмотрено Минскими соглашениями, выступит РФ", - отметил он.

Оппозиционный политик подчеркнул, что в сложившейся ситуации задача парламентариев –показать обществу выход из этого тупика.

"Наша функция как народных депутатов состоит сегодня в том, чтобы показать обществу выход из этого искусственно созданного тупика. У нас парламентско-президентская республика, и в этой ситуации парламент должен показать свое политическое лицо. Выступить инициатором и форвардом диалога, активнее работать с коллегами из парламентов стран-участниц "нормандского формата". Именно для этого делегация от нашей партии ездила в Москву. Нельзя отсиживаться, когда страна находится в таком тяжелом положении, а монобольшинство занято мелкотравчатой дележкой портфелей и должностей", - акцентировал парламентарий.

Сопредседатель Оппозиционной платформы - За життя также сделал акцент на том, что в части возвращения Донбасса в стране должна быть единая стратегия, которая называется мирным дипломатическим процессом, признанном во всем мире.

"Мы потеряли 7% территории и хотим вернуть территории и людей. Предыдущая власть не хотела этого, используя войну как политтехнологию и списывая на войну все свои просчеты и коррупцию. У меня не было никаких иллюзий относительно той власти. На эту власть была надежда. Я уверен в том, что Зеленский искренне хотел мира, но сегодняшняя ситуация показала, что нынешняя власть пока не готова к компромиссам, боится радикальных элементов и не имеет политической воли, чтобы идти путем мира. Надо убеждать власть, нельзя терять время в новых политических кризисах. Этого времени у страны просто нет", - резюмировал Юрий Бойко.