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12 марта 2020, четверг, 09:31 815
Верховная Рада и партии 2020-03-12T10:00:02+02:00
Українські Новини
Народный депутат Колыхаев предложил создать свободную экономическую зону в Херсонской области

Народный депутат Колыхаев предложил создать свободную экономическую зону в Херсонской области

Татьяна Зотова
Законопроект, Свободная экономическая зона, Новая Каховка, Верховная Рада Украины, Игорь Колыхаев, Владимир Коваленко
Игорь Колыхаев, народный депутат Украины. Фото: ВРУ
Игорь Колыхаев, народный депутат Украины. Фото: ВРУ

Народный депутат Украины Игорь Колыхаев убежден, что территория Херсонской области имеет весь необходимый потенциал для внедрения в ее пределах эффективной свободной экономической зоны и введения специального режима инвестиционной деятельности и поэтому зарегистрировал в парламенте соответствующие законопроекты.

В частности, народный избранник зарегистрировал в парламенте проект Закона Украины о свободной экономической зоне и специальном режиме инвестиционной деятельности в Херсонской области (рег. №3183), а также два связанных с ним законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (реестр. №3184) и о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (реестр. №3185). Об этом народный депутат сообщил в комментарии журналистам.

Игорь Колыхаев подчеркнул, что Херсонская область имеет наиболее выгодное географическое положение, что обусловливает значительный транзитный потенциал.

"Именно развитие территории Херсонской области, которая сочетает главную водную артерию Украины реку Днепр и Черное море с международными транспортными коридорами и важными магистральными железными дорогами, станет важным залогом раскрытия потенциала речных перевозок и максимальной разгрузки автодорог. Таким образом, в Херсонской области может быть создана новая экономическая платформа, которая будет базироваться в едином транспортно-логистическом центре на Юге Украины. Это станет серьезным шагом в реализации стратегии по превращению Украины в международный транспортный хаб", - заявил Колыхаев.

Депутат также отметил, что Херсонская область имеет значительный объем высокопроизводительных земель и водных ресурсов, а также благоприятные климатические условия для развития сельскохозяйственного производства.

По словам мэра. Новая Каховка, кандидата экономических наук Владимира Коваленко, главной задачей дальнейшего развития сельскохозяйственного производства является стимулирование строительства новых современных перерабатывающих предприятий, развитие мощностей по сезонному хранению сельхозпродукции, расширение существующих и поиск новых рынков сбыта.

"Херсонщина имеет значительный инвестиционный потенциал, ведь может существенно наращивать сельскохозяйственное производство, обеспечивать тем самым растущую потребность в сельскохозяйственной продукции, что позволит привлечь дополнительные инвестиции и создаст дополнительные рабочие места. Поэтому для нашей области очень важны эти законодательные инициативы Игоря Колыхаева, которые позволят внедрить современные технологии в производство и обеспечить создание новых рабочих мест", - сказал Владимир Коваленко.

Инициатор законопроектов также подчеркнул возможности Херсонщины для развития туризма и промышленного комплекса.

"Принятие предложенных мною законопроектов позволит привлечь в развитие различных сфер экономической деятельности в Херсонской области, в течение следующих 50 лет, прямых иностранных и внутренних инвестиций в общем объеме около 1,2 млрд евро, что в целом обеспечит создание около 24 тысяч новых рабочих мест", - отметил Игорь Колыхаев.

Больше новостей о: Законопроект Свободная экономическая зона Новая Каховка Верховная Рада Украины Игорь Колыхаев Владимир Коваленко

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