Замдиректора парка отдыха в Запорожье, где погибла девочка, полиция сообщила о подозрении

Национальная полиция в среду сообщила заместителю директора коммунального парка культуры и отдыха "Дубовая роща" Запорожского городского совета о подозрении в нарушении при проектировании или строительстве сооружения правил, касающихся его безопасной эксплуатации, повлекшем гибель 8-летней девочки в результате падения на нее деревянной скульптуры "Маша и медведь".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Нацполиции в области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, чиновник не выполнил возложенные на него обязанности по контролю за содержанием в надлежащем состоянии территории парка, а именно - не переместил демонтированную деревянную скульптуру с территории парка в безопасное место хранения.

Сейчас следователь обращается с ходатайством в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозрение сообщено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса (нарушение при разработке, конструировании, изготовлении или хранении промышленной продукции правил, касающихся безопасного ее использования, а также нарушение при проектировании или строительстве правил, касающихся безопасной эксплуатации зданий и сооружений, лицом, обязанным соблюдать следующие правила, если оно повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или ограничением свободы на срок до 5 лет, или лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.

Как сообщали Українськi Новини, 9 марта в больнице скончалась девочка от травм, полученных 8 марта в результате падения на нее деревянной скульптуры "Маша и медведь", во время прогулки с родителями в парке "Дубовая роща" в Запорожье.

Полиция начала расследование по признакам ч. 2 ст.115 (умышленное убийство, с дополнительной правовой квалификацией "несчастный случай") и ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса.