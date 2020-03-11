Восстановление промышленности - в слаженных действиях власти, – СМИ о концентрации ШУ "Покровское" "Метинвестом"

Для спасения отечественной промышленности и привлечения инвестиций в экономику необходимы слаженные действия власти, в том числе и Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), от которого ждут разрешения на концентрацию холдингом "Метинвест" Шахтоуправления (ШУ) "Покровское".

Об этом идет речь в материале интернет-издания "Обозреватель" "Развитие шахтоуправления "Покровское" как тест для власти".

Автор материала напомнил, что промышленное производство в Украине падает 9 месяцев подряд, а положение в экономике близко к критическому. И именно из-за неспособности правительства переломить ситуацию, его отправили в отставку. А также отметил, что значительный вклад в снижение промышленного производства внес горно-металлургический комплекс, который в 2019 году показал "минус" 3,1% в металлургическом производстве и "минус" 0,5% по добыче угля. В январе 2020 года падение в отрасли стало еще более глубоким - на 10,3% и 19,2% соответственно.

Одной из причин снижения производства металлургической продукции стал дефицит коксующегося угля, необходимого для выплавки чугуна. Как известно, после оккупации Донбасса большинство шахт, добывающих коксующийся уголь, остались на неподконтрольной Украине территории.

"Крупнейшим предприятием по его добыче, из 4 оставшихся на подконтрольной территории, является Шахтоуправление "Покровское" (бывшая шахта "Красноармейская-Западная №1"). В минувшем году оно выдало на-гора чуть больше 5 млн тонн, что составило почти 80% от всего добытого коксующегося угля. А в 2012 и 2013 годах ежегодные объемы добычи "Покровского" составляли более 8 млн тонн", - сообщается в материале.

Автор отметил, что возможности для повышения угледобычи ШУ "Покровское" до прежнего уровня есть, если на предприятие придут инвестиции. Он напомнил, что холдинг "Метинвест", в 2018 году выкупивший 24,9% акций шахтоуправления, готов вложить около 4 млрд гривен в разработку нового угольного блока №11. То есть планируется создать новую шахту с прогнозными запасами коксующегося угля в 34 млн тонн, позволяющую достаточно быстро вернуться к уровню добычи 2012-2013 годов.

"Но прежде, чем вкладывать в предприятие столь значительные средства (более 160 млн долларов), "Метинвест" должен быть уверен в том, что деньги пойдут именно на проект угольного блока №11. Это можно гарантировать только если стать владельцем контрольного пакета акций "Покровского". "Метинвест" не против, да и нынешний владелец согласен. Остается получить разрешение на эту сделку от Антимонопольного комитета", – сообщил автор.

По его мнению, запланированные инвестиции позволят реализовать проект, который дополнительно даст нашим металлургическим предприятиям миллионы тонн дефицитного коксующегося угля. Кроме того, в регионе появятся новые рабочие места, а увеличение производства неизбежно приведет к росту бюджетных отчислений. Он полагает, что решение Антимонопольного комитета по Шахтоуправлению "Покровское" станет первым тестом на приверженность АМКУ возрождению украинской промышленности.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что решение АМКУ по покупке "Метинвестом" контрольного пакета акций ШУ "Покровское" позволит Украине снизить риски дефицита коксующегося угля и предотвратить угрозу дестабилизации в прифронтовой зоне. А также отмечали, что, после того как "Метинвест" 2018 году вошел в состав акционеров ШУ "Покровское", выкупив 24,9% его акций, предприятие из убыточного стало прибыльным - 2019 год оно закончило с чистой прибылью в 925 млн гривен, тогда как в 2018 году был чистый убыток 988 млн гривен.