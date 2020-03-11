12.03.20 "Инновационные образовательные системы: бизнес-ориентированная образовательная модель для учащихся"

12 марта 2020 года, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Инновационные образовательные системы: бизнес-ориентированная образовательная модель для учащихся".

Организаторы: Альянс общественных организаций во главе с Институтом налоговых реформ инициирует ряд дискуссий, воркшопов, "круглых столов" по обсуждению вопросов современных знаний для успешного человека.

Использование инновационных методов обучения для школьников, освоение ими преимуществ креативного мышления предоставляет будущим студентам инструменты, необходимые для достижения успеха в инновационной экономике.

Справка

Инициатива Алексея Кавилина "Академия.ONLINE" (http://academiya.org) призвана способствовать активизации образовательных процессов. На первом этапе инициатива выступает дискуссионной платформой для выработки компонентов.

Активности включают в себя информационные мероприятия, встречи с экспертами, митапы, нетворкинг, интернет-челенджи и просветительские программы.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.