Паника на мировых финансовых рынках, вызванная эпидемией коронавируса и падением цен на нефть, угрожает катастрофой для украинской экономики. По словам депутата Верховной Рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Сергея Левочкина, необходимо, чтобы уже на ближайшем заседании Рады правительство представило план экстренных мер по предотвращению падения экономики.

Об этом говорится на официальном веб-сайте политика.

"Финансовый рынок лихорадит с самого начала недели. Как и предупреждала оппозиция, международный спекулятивный капитал выводит из страны средства, которые в прошлом году были привлечены для покупки облигаций внутреннего госзайма. Курс гривны по отношению к доллару снижается на 40-50 коп. ежедневно, и никто не понимает, на какой отметке он остановится. Падают мировые цены на продукцию украинского экспорта: за последние 3 недели стоимость пшеницы упала на 10%, кукурузы – на 3%. Ожидается падение цен на руду и металлы, которое последует вслед за падением нефтяного рынка. Все это напоминает события осени 2008 года, которые дорого обошлись стране и ее гражданам. Поэтому необходимо, чтобы уже на ближайшем заседании парламента Кабмин представил план экстренных мер по предотвращению падения экономики. В их числе обязательно должен быть пересмотр бюджета, где нужно зарезервировать средства для борьбы с последствиями эпидемии и кризиса", – заявил народный депутат.

Политик сообщил, что европейские правительства уже предлагают принять меры по поддержке национальных производителей из-за падающего потребления. Среди таких экстренных мер – налоговые каникулы для бизнеса, вынужденного на время эпидемии закрыть производство, выплаты домохозяйствам для стимулирования спроса, дополнительные трансферты пострадавшим территориям, выдача доступных кредитов.

"В Украине для стабилизации социально-экономической ситуации нужны не только экономические, но и политические шаги. Необходимо как можно быстрее остановить войну, которая усугубляет кризис. Выполнение Минских соглашений – уже не просто пожелание, а реальная необходимость. Необходим новый газовый контракт, который обеспечит удешевление топлива для Украины. Необходимо восстановление экономических связей, прерванных в последние 6 лет. Сейчас не время меряться политическими амбициями, время принимать меры по спасению страны и ее граждан", – подытожил Левочкин.