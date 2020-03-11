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11 марта 2020, среда, 17:00 324
Кабмин 2020-03-11T18:45:03+02:00
Українські Новини
Четыре Infiniti и четыре квартиры у мужа: и.о. министра культуры Фоменко отчиталась о доходах

Четыре Infiniti и четыре квартиры у мужа: и.о. министра культуры Фоменко отчиталась о доходах

Надежда Комендантова
электронные декларации, Светлана Фоменко, Декларация о доходах, Министр культуры
Светлана Фоменко. Фото: glavcom.ua
Светлана Фоменко. Фото: glavcom.ua

Временно исполняющая обязанности обязанности министра культуры Светлана Фоменко задекларировала за 2019 год 0,778 млн гривен дохода, 4 автомобиля Infiniti и 4 квартиры у мужа.

Об этом свидетельствуют декларация за 2019 год в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Весь доход Фоменко составила полученная в министерстве зарплата - 778 тыс. гривен.

Муж Дмитрий задекларировал 8 тыс. гривен дивидендов от ООО «Мегаполис» и 4 тыс. гривен доходов от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

При этом он не предоставил информацию о своем доходе от предоставления имущества в аренду.

У мужа имеются 730 тыс. гривен и 33 тыс. долларов наличных средств.

Он задекларировал 2 квартиры в Киеве площадью по 217,9 кв. м.

Также среди его недвижимости 2 земельных участка в Киеве площадью по 528 кв. м. и 4 земельных участка в Киевской области площадью по 750 кв. м.

Стоимость такого земельного участка в области составляет 75 тыс. гривен.

Также муж внес в декларацию 2 дачных дома площадью по 188,7 кв. м, 1 машиноместо площадью 15,5 кв. м и 2 машиноместа площадью по 17,7 кв. м.

В его собственности также имеется 2 нежилых помещения в Киеве площадью 30,4 кв. м и 376,7 кв. м.

Муж в наследство получил 2 квартиры в Киеве площадью по 131,6 кв. м.

Кроме того, дочь Фоменко Екатерина в наследство получила квартиру в Киеве площадью 131,4 кв.

Среди объектов незавершенного строительства муж задекларировал 4 жилых дома в Киевской области.

В собственности мужа имеется 2 автомобиля Infiniti, которые он приобрел в 2009 году за 577,5 тыс. гривен и 2 автомобиля той же марки, приобретенные в 2010 году за 833 тыс. гривен.

Среди ценного движимого имущества Фоменка задекларировала соболиную, норковую, рысью шубу и норковое монто.

В частности, имеются кулоны, кольца и золотые серьги с бриллиантами бренда Сarrera carrera, бусы с черными бриллиантами, серьги и кольцо с жемчугом бренда Yamagiwa.

Фоменко имеет 3 часов брендов Van Der Bauwede, Omega, Chopard.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Андрей Богдан задекларировал наличие 15 объектов недвижимости, среди которых квартира в Словакии, инвестиции в еще 10 квартир в Киеве, 5 автомобилей Tesla и Mercedes-Benz, а также три пары швейцарских наручных часов класса "люкс" и сбережения на 1,4 млн долларов, 0,8 млн евро и 10,6 млн гривен.

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