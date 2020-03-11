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  • В Италии могут закрыть магазины и остановить работу общественного транспорта из-за коронавируса
11 марта 2020, среда, 16:00 57
Европа 2020-03-11T16:01:15+02:00
Українські Новини
В Италии могут закрыть магазины и остановить работу общественного транспорта из-за коронавируса

В Италии могут закрыть магазины и остановить работу общественного транспорта из-за коронавируса

Надежда Комендантова
Италия, Коронавирус, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Европе, коронавирус в Италии
Италия - очереди в магазины. Фото: La Repubblica
Италия - очереди в магазины. Фото: La Repubblica

В то время, как после введения "коронавирусного" карантина в Италии опустели улицы, нет туристов и очереди в супермаркетах, премьер-министр страны Джузеппе Конте заявил в среду, что Италия рассмотрит возможность дополнительных ограничений на передвижение, чтобы замедлить распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rai News.

В связи со стремительным ростом количества больных и умерших правительство Италии в понедельник запретило все неважные поездки и общественные собрания до 3 апреля, продолжило закрытие учебных заведений и ввело целый ряд других запретов.

Конте сообщил, что правительство рассмотрит возможность дополнительных ограничений после того, как глава Ломбардии, наиболее пострадавшей от эпидемии, попросил закрыть все магазины и остановить работу общественного транспорта.

Конте сказал, что правительство может рассмотреть просьбу Ломбардии и других регионов и не исключает дальнейших ограничений.

"Но мы должны быть осторожными и не полагаться на эмоциональной реакции... Мы должны сотрудничать с технико-научным комитетом, который должен нас направлять", - сказал итальянский премьер.

"Основная цель - защита здоровья граждан... Мы должны осознавать, что существуют гражданские свободы, которые нарушаются, и мы должны действовать осторожно", - добавил он.

Напомним, после объявления о введении карантина на всей территории страны перед супермаркетами ряда городов выстроились очереди.

Ранее Италия из-за коронавируса расширила строгие карантинные меры на всю страну.

Тем временем, в Италии из-за "коронавирусного" карантина началась паника: люди штурмуют супермаркеты.

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