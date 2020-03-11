"Напоить в бане и организовать девчат". НАБУ использует незаконные методы для вербовки и шантажа жертв, – СМИ

Документы, которые демонстрируют, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) готовит разработку своих жертв с использованием слежки, провокаций и шантажа, опубликовало интернет-издание "Страна.ua". На примере инструкции по вербовке служащего Национального банка Виталия Лищука, начальника одного из отделов департамента банковского надзора, можно получить представление о незаконных методах, которыми директор НАБУ Артем Сытник и его подчиненные получают компромат для дальнейшего шантажа.

В арсенале НАБУ - слежка за детьми, инсценировка дорожно-транспортных происшествий (ДТП), провокация супружеской измены со съемкой на скрытую камеру.

Во внутренних методичках для агентов НАБУ Артема Сытника говорится, как втираться в доверие к вероятным коррупционерам и провоцировать их на противозаконные деяния. Речь идет о негласной слежке, использовании личных пристрастий, слежке за несовершеннолетними детьми человека, который даже не обвиняется ни в каком преступлении.

В подробных инструкциях указываются незаконные и аморальные методы для шантажа и вербовки потенциального агента. К примеру - провокация ДТП и в качестве извинений - поход в паб за счет "обидчика". Второй вариант - инсценировка ограбления, при котором чиновника спасает легендированный агент НАБУ. После чего также жертве предлагается знакомство и выпивка. Третий способ - "девушке нужна помощь". На дороге, по которой объект следует домой, появляется девушка, попавшая в аварию. Жертва приходит на помощь, далее завязывается знакомство. Также описываются варианты работы через Интернет: с фигурантом через социальную сеть Facebook знакомится красивая девушка. И способ, оптимизированный конкретно под банкира Лищука: акционное предложение для владельцев автомобиля Mazda: принять участие в тест-драйве (банкир водит Mazda CX-5). На этом тест-драйве и происходит знакомство с агентом.

Второй этап - вовлечение "клиента" в отношения. После знакомства предлагается так или иначе затащить жертву на выпивку, а потом и к проституткам - в баню или массажный салон - и заснять утехи на фото или видео. "Точка" при этом должна быть проверенной. "Во время отдыха в бане напоить лицо. Через некоторое время организовать девчат", - гласит инструкция. В случае "попавшей в аварию девушки" ей самой предлагается вступить в интимную близость с чиновником. При необходимости предлагая секс втроем с "подругой" с последующей видеофиксацией. Именно эта часть нужна для будущего шантажа жертвы.

Далее идет третий этап - предложение взятки за услуги, связанные с местом работы чиновника. Конкретно к Лищуку планировалось выдвинуть просьбу - помочь получить депозит в VAB-банке. Еще один вариант "подцепить" чиновника - позвонить ему, представившись юристом международной компании. И попросить за вознаграждение выдать инсайдерскую информацию по одному из ликвидируемых банков, которые курировал Лищук.

Другие версии "подставы" - доступ за взятку к торгам активами ликвидируемого Дельта банка, где работает жена чиновника НБУ. Или его посредничество для выбора банка, через который можно конвертировать крупную сумму налички. Но самое интересное - это последний этап. При удачном сценарии развития событий - если объект согласился на взятку и это удалось задокументировать - агент НАБУ должен предъявить ему весь собранный компромат. То есть целью незаконных действий команды Сытника является не задержание и объявление подозрений чиновнику, а последующий шантаж для получения определенных услуг. По закону провокация взятки недопустима. Инсценировка может быть только в том случае, если взяткодатель сам обратился в органы и согласился передать деньги под контролем оперативников.

Напомним, что ранее депутаты Верховной Рады Украины собрали 216 подписей под проектом постановления об увольнении Артема Сытника с должности директора НАБУ из-за коррупции. Сытник был признан судом виновным в совершении коррупционного правонарушения и внесен в соответствующий реестр коррупционеров НАПК.