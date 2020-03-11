НОТУ требует объяснительную от журналистки, пожаловавшейся на сокращение регионального вещания депутатам облсовета

Правление Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) оказывает давление на редактора творческой группы "Утро" Житомирского филиала Общественного вещания Наталью Левченко (Дехтиевскую) из-за ее публичной критики процессов реформирования в НОТУ. А именно руководство требует от журналистки Левченко написать объяснительную, которая пожаловалась на сокращение регионального вещания депутатам областного совета.

Об этом сообщил Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ).

В НСЖУ поступило обращение от редактора творческой группы "Утро" Житомирского филиала Общественного вещания Натальи Левченко (Дехтиевской) о давлении руководства. Из-за выступления журналистки во время сессии Житомирского областного совета против запланированного сокращения регионального вещания, от журналистки требуют написать объяснительную записку о нарушении ею режима "больничного листа". При этом один из руководителей филиала сравнил действия журналистки по защите общественного вещателя с "раскалыванием коллектива" и назвал "сепаратистской деятельностью".

"НСЖУ призывает правление НОТУ не сокращать региональное вещание и не увольнять сотрудников на местах. При этом отмечаем, что Общественного вещателя от других медиа должна отличать именно культура уважения к различным точкам зрения своих сотрудников, поощрение корректных дискуссий по всем вопросам развития медиа. Преследование журналистов за критику недопустимо", - говорится в обращении НСЖУ.

Обращение Житомирского облсовета, так же как акция протеста, которая на днях состоялась у здания Житомирского филиала НОТУ, подчеркивает необходимость развивать региональное вещание, то есть, необходимость обеспечения жителей области достоверной информацией о своем регионе.

"Призываем руководство Общественного вещания не игнорировать критику и не допускать давления на сотрудников, которые имеют мужество не соглашаться с решениями из столицы", - резюмировал Национальный союз журналистов Украины.