подписаться на рассылку
25 25.84
27.85 29.33
˟
  • Новости
  • Политика
  • Необходимо восстанавливать сырьевую базу и наращивать производство кокса, - Грищенко
11 марта 2020, среда, 15:17 520
Политика 2020-03-11T16:00:02+02:00
Українські Новини
Необходимо восстанавливать сырьевую базу и наращивать производство кокса, - Грищенко

Необходимо восстанавливать сырьевую базу и наращивать производство кокса, - Грищенко

Анна Рудык

Украина должна восстанавливать сырьевую базу и увеличивать производство кокса для поддержки отечественной металлургии, чтобы уменьшить угрозу кризиса в металлургической отрасли. Об этом заявил бывший первый заместитель министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко, передает Главком.

"Риски кризиса действительно существуют, особенно в таких экспортно ориентированных отраслях, как металлургия. Безусловно, правительству потребуется принимать протекционистские меры ... Главная помощь - это развитие внутреннего рынка. Его емкость, с учетом износа металлофонда - не менее 300 млн.тонн. Это - трубопроводы, сети коммунальные, транспорт, строительство, заказ металла для оборонных нужд и т.д.", - отметил Грищенко.

По его мнению, первоочередной задачей для правительства является поддержка отечественной металлургической отрасли, и одним из направлений этого должно стать повышение производства кокса, необходимого для металлургии.

"Относительно кокса - его производство в последние годы значительно сокращено, вследствие потери угольной сырьевой базы на Востоке Украины. Сегодня потребители кокса обеспечивают коксохимические предприятия сырьем исключительно для собственных нужд, то есть объемы экспорта кокса несущественные, наоборот - определенная доля кокса сейчас импортируется", - сказал Грищенко.

Ранее народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил, что разрешение Антимонопольного комитета компании "Метинвест" на концентрацию шахтоуправления "Покровское", которое добывает дефицитное в Украине коксующийся уголь, обеспечит рост производства в металлургии.

Напомним, СМИ сообщали, что холдинг "Метинвест" готов инвестировать 4 млрд грн в развитие ШУ "Покровское", которое является крупнейшим в Украине добытчиком коксующихся углей, после приобретения контрольного пакета акций компании. И отмечали, что, после того как "Метинвест" 2018 вошел в состав акционеров ШУ "Покровское", выкупив 24,9% его акций, предприятие из убыточного стало прибыльным - 2019 оно закончило с чистой прибылью в 925 млн грн, тогда как 2018 был чистый убыток 988 млн грн.

Больше новостей о:

В Украине объявлен карантин до 3 апреля
Украина закрывает 170 контрольно-пропускных пунктов
Новости
Arricano Real Estate ждет официального распоряжения Кличко о карантине для решения о работе своих ТРЦ 16:03
НБУ обвалил гривну на 30 копеек: курс нацвалюты на четверг 16:03
В Италии могут закрыть магазины и остановить работу общественного транспорта из-за коронавируса 16:00
"Напоить в бане и организовать девчат". НАБУ использует незаконные методы для вербовки и шантажа жертв, – СМИ 15:59
В США военных посылают в зону заражения коронавирусом с целью устранения эпидемии 15:36
больше новостей
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений 13:36
В Италии из-за "коронавирусного" карантина началась паника: люди штурмуют супермаркеты 09:45
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
В Италии 10 марта был самый смертоносный день из-за коронавируса. Данные на 11 марта 08:31
В Киеве перекрыли пешеходный мост на Труханов остров 13:28
больше новостей
Суд обязал СБУ восстановить люстрированного советника и выплатить ему 2,5 млн гривен 20:30
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений 13:36
Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии 10:20
Украинки из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане 19:24
Украинские авиакомпании отменяют рейсы в страны с коронавирусом: список 23:23
больше новостей
В Черновицкой области еще у 11 человек подозревают коронавирус
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok