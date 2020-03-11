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11 марта 2020, среда, 14:49 99
Верховная Рада и партии 2020-03-11T16:00:02+02:00
Українські Новини
Бойко хочет, чтоб власти немедленно написали антикризисный план из-за падения экономики

Бойко хочет, чтоб власти немедленно написали антикризисный план из-за падения экономики

Павел Твердохлиб
Кризис, Госбюджет, ОВГЗ, падение экономики, Оппозиционная платформа - За життя, Бойко Юрий, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: ОПЗЖ

"Власть должна срочно начать разработку пакета антикризисных мер, иначе Украину уже в ближайшее время ждут серьезные экономические потрясения". Об этом заявил Сопредседатель Оппозиционной платформы – За життя Юрий Бойко, информирует официальный портал политической силы.

Он отметил, что на фоне эпидемии коронавируса в мире разворачивается новая волна финансово-экономического кризиса.

"Падают фондовые рынки, стремительно дешевеет нефть и другие сырьевые товары. Вводятся карантинные и ограничительные меры. Правительства многих развитых и развивающихся стран уже готовят пакеты антикризисных мер, ориентированных на поддержку населения, промышленности и банков", – сказал парламентарий.

По его словам, в такой ситуации просто "отсидеться" у Украины не получится. "Кризис в украинской экономике начался намного раньше. Промышленное производство падает уже девятый месяц подряд. Сокращаются доходы бюджета. Игры с ОВГЗ привели к экономически необоснованному укреплению национальной валюты, что стало серьезной угрозой для финансового рынка и украинской экономики в целом", – подчеркнул Юрий Бойко.

Народный депутат акцентировал, что продолжать политику распродаж, накапливания кредитных обязательств Украины и антисоциальных реформ больше нельзя. Нужно пересматривать весь государственный курс, иначе отечественная экономика просто схлопнется.

"Мы требуем немедленно приступить к разработке антикризисных мер, включая поддержку промышленности и сельхозпроизводителей. Отказаться от идей распродажи земли и стратегических предприятий. Остановить эксперименты, уничтожающие украинскую медицину. Срочно создать межведомственную рабочую группу для борьбы с финансово-экономическим кризисом", – подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Юрий Бойко также призвал активизировать усилия по урегулированию конфликта на Донбассе, ведь мир – это самое главное, что нужно нашей стране.

"Сегодня Украине жизненно необходим мир. Нужно выполнить Минские соглашения, снять блокаду с Донбасса и объединить страну. Это даст импульс развитию экономики и поможет промышленности. Сокращение военных расходов даст средства для помощи населению и поддержки производителей. Всем уже ясно, что война, кредитная кабала и уничтожение социального государства – это "рецепт национальной катастрофы", а не путь выхода из кризиса", – резюмировал оппозиционный политик.

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