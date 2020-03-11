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11 марта 2020, среда, 12:19 1271
Общество 2020-03-11T12:19:01+02:00
Українські Новини
Конфедерация независимых профсоюзов требует увольнения главы Гоструда Дегнеры

Конфедерация независимых профсоюзов требует увольнения главы Гоструда Дегнеры

Ирина Дорофейчук
Александр Попов, Кабинет Министров Украины, Игорь Дегнера, Конфедерация независимых профсоюзов, Анна Зуб
Игорь Дегнера. Фото:facebook.com/igor.degnera
Игорь Дегнера. Фото:facebook.com/igor.degnera

Конфедерация независимых профсоюзов (КНП) Донецкой области требует у Кабинета Министров в срок до 17 марта 2020 года разорвать трудовой договор с главою Государственной службы Украины по вопросам труда Игорем Дегнерою, сообщает портал kp.ua.

Соответствующее требование они направили 3 марта главе Кабмина и министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. По мнению КНП Донеччины, основанием для расторжения трудового контракта являются неоднократные грубые нарушения Игорем Дегнерой Закона Украины "О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности", законодательства о труде, права на государственную службу.

Речь идет о незаконных действиях Игоря Дегнеры, который своим приказом уволил с должности главы ГУ Гоструда Донеччины Александра Попова и в нарушении закона восстановил в этой должности ранее уволенную Анну Зуб. При этом Игорь Дегнера проигнорировал многочисленные письма и докладные от его подчиненных, обращения КНП Донецкой области и Независимого профсоюза горняков Украины, а также письмо трудового коллектива ГУ Гоструда Донецкой области, в которых указывалось на то, что подобные действия нарушают действующее законодательство Украины.

Ни увольнение Попова, ни назначение Зуб не было согласовано в Минэкономике (нарушение п. 11 Положення о государственной службе Украины по вопросам труда, утвержденного постановлением Кабмина №96 от 11.02.2015). Кроме того, новый глава Гоструда в Донецкой области Попов был уволен без согласования с профсоюзов, членом которых он является. К тому же, Дегнера уволил Попова, когда тот был временно нетрудоспособен (нарушение ч.3 ст.40 КЗоТ). При этом, взамен Попову не предложили равнозначной или другой должности в том же учреждении, что является грубым нарушением ч. 2 ст. 40, ч. 3 ст. 49-2 Кодекса законов о труде со стороны Игоря Дегнеры.

Учитывая явную коррупционную составляющую этого дела, деятельностью Игоря Дегнеры должны заинтересоваться не только в Кабинете Министров, но и в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, САП и НАБУ.

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