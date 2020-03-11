Конфедерация независимых профсоюзов требует увольнения главы Гоструда Дегнеры

Конфедерация независимых профсоюзов (КНП) Донецкой области требует у Кабинета Министров в срок до 17 марта 2020 года разорвать трудовой договор с главою Государственной службы Украины по вопросам труда Игорем Дегнерою, сообщает портал kp.ua.

Соответствующее требование они направили 3 марта главе Кабмина и министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. По мнению КНП Донеччины, основанием для расторжения трудового контракта являются неоднократные грубые нарушения Игорем Дегнерой Закона Украины "О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности", законодательства о труде, права на государственную службу.

Речь идет о незаконных действиях Игоря Дегнеры, который своим приказом уволил с должности главы ГУ Гоструда Донеччины Александра Попова и в нарушении закона восстановил в этой должности ранее уволенную Анну Зуб. При этом Игорь Дегнера проигнорировал многочисленные письма и докладные от его подчиненных, обращения КНП Донецкой области и Независимого профсоюза горняков Украины, а также письмо трудового коллектива ГУ Гоструда Донецкой области, в которых указывалось на то, что подобные действия нарушают действующее законодательство Украины.

Ни увольнение Попова, ни назначение Зуб не было согласовано в Минэкономике (нарушение п. 11 Положення о государственной службе Украины по вопросам труда, утвержденного постановлением Кабмина №96 от 11.02.2015). Кроме того, новый глава Гоструда в Донецкой области Попов был уволен без согласования с профсоюзов, членом которых он является. К тому же, Дегнера уволил Попова, когда тот был временно нетрудоспособен (нарушение ч.3 ст.40 КЗоТ). При этом, взамен Попову не предложили равнозначной или другой должности в том же учреждении, что является грубым нарушением ч. 2 ст. 40, ч. 3 ст. 49-2 Кодекса законов о труде со стороны Игоря Дегнеры.

Учитывая явную коррупционную составляющую этого дела, деятельностью Игоря Дегнеры должны заинтересоваться не только в Кабинете Министров, но и в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, САП и НАБУ.