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  • "Проминвестбанк" - давно не банк, а мешок с проблемными долгами. Он стоит минус, даже не ноль, - Охрименко
11 марта 2020, среда, 11:34 679
Политика 2020-03-11T14:45:04+02:00
Українські Новини
"Проминвестбанк" - давно не банк, а мешок с проблемными долгами. Он стоит минус, даже не ноль, - Охрименко

"Проминвестбанк" - давно не банк, а мешок с проблемными долгами. Он стоит минус, даже не ноль, - Охрименко

Анна Рудык
Александр Охрименко. Фото: golos.ua
Александр Охрименко. Фото: golos.ua

Реальная стоимость "Проминвестбанка" на сегодняшний день не 10 млн долларов, а минус пару десятков миллионов. Так сегодня на своей странице в Facebook экономический эксперт Александр Охрименко прокомментировал информацию о сделке по продаже "Проминвестбанка".

Эксперт напомнил, что "Проминвестбанк" планировал сдать лицензию ранее, но, предполагает он, не сделали этого, чтобы не сорвать аукцион. "Но отказ от лицензии, как мне кажется, это вопрос времени", - считает он.

"Сегодня ПИБ – это большой мешок с долгами. Причем долги перед банком почти все проблемные, а долги банка – почти все недисконтируемые. Реальная стоимость банка – не 10 млн., даже не 0, а минус пару десятков миллионов. Так что, покупатель ПИБа – либо идиот, либо точно знает как собирать долги и как договариваться (читай – профессиональные коллекторы). В мире большого бизнеса второй вариант гораздо более вероятен", - заключил Охрименко.

Напомним, по информации ПФТС 4 марта на аукционе было продано 99,77% акций "Проминвестбанка", однако информация об участниках торгов и покупателях акций не раскрывалась. Позже в СМИ появилось заявление российского банка ВЭБ, что продажа является нарушением норм международного права, а банк намерен оспорить продажу в иностранном суде. В Минюсте уже прокомментировали угрозы российского банка, там указывают, что сделка прошла в рамках украинского законодательства.

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